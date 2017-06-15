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    Строительство моста в Крым идет с опережением графика - Путин

    Тема:

    "Прямая линия" с Владимиром Путиным (21)

    (обновлено: )35570
    На данный момент нет сомнений в том, что все планы по строительству моста через Керченский пролив будут реализованы в срок и с должным качеством, заявил президент РФ Владимир Путин во время "прямой линии".
    Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Строительство моста через Керченский пролив идет с опережением графика, сообщил президент РФ Владимир Путин во время "прямой линии", подчеркнув, что нет сомнений в том, что все планы будут реализованы в срок.

    "Керченский или Крымский мост он строится в соответствии с графиком, даже с небольшим опережением, поэтому я сейчас не буду говорить про это опережение, но на данный момент времени нет сомнений в том, что все планы в срок будут реализованы и с должным качеством — самое важное", — сказал Путин в четверг.

    Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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