Строительство моста в Крым идет с опережением графика - Путин

РИА Новости | Перейти в фотобанк Строительство моста через Керченский пролив в Крыму Строительство моста через Керченский пролив идет с опережением графика, сообщил президент РФ Владимир Путин во время "прямой линии", подчеркнув, что нет сомнений в том, что все планы будут реализованы в срок.

"Керченский или Крымский мост он строится в соответствии с графиком, даже с небольшим опережением, поэтому я сейчас не буду говорить про это опережение, но на данный момент времени нет сомнений в том, что все планы в срок будут реализованы и с должным качеством — самое важное", — сказал Путин в четверг.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.