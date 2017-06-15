Путин об украинских националистах: "придурки, которые бегают со свастикой"

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал украинских националистов "придурками, которые бегают со свастикой". Это прозвучало в ответе на вопрос о цитировании президентом Украины Петром Порошенко стихотворения Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия".

Путин напомнил, что Лермонтов ехал в действующую армию на Кавказ. "Он переезжал из одной части в другую часть Российской Империи", — отметил он. Президент в шутку предположил, что "Петр Алексеевич таким образом подает сигналы, что он тоже никуда не собирается".

"Он делает это тонко, с оглядкой на ура-патриотов и националистов, придурков, которые бегают со свастикой. И он нам говорит: "Ребята, у меня там интересы в России есть, я никуда не собираюсь"", — заключил глава государства.

Напомним, в четверг проходит "прямая линия" президента России Владимира Путина с россиянами.

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Глава государства в ходе общения ответит на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

В прошлом году "прямая линия" с Путиным длилась 3 часа 40 минут. Президент РФ успел ответить на 80 вопросов.