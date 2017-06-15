наверх
15.06.201717:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Путин назвал главные задачи следующего президента России

    Тема:

    "Прямая линия" с Владимиром Путиным (24)

    (обновлено: )28640
    По мнению главы российского государства, нужно обеспечить рост доходов граждан страны. Нужно избавиться от нищеты, нужно избавиться от бараков и аварийного жилья.
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Самой главной задачей в следующем президентском цикле будет обеспечение роста доходов граждан, избавление от нищеты и аварийного жилья, также России нужны серьезные преобразования в качестве управления, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии".

    Путин похвалил Порошенко за знание русской классики
    Каанл RT на русском
    Путин отреагировал на слова Порошенко о "немытой России"

    "У нас много задач. Первая и самая главная — нужно обеспечить рост доходов граждан страны. Нужно избавиться от нищеты, нужно избавиться от бараков и аварийного жилья. Но сделать это можно исключительно развивая нужными должными темпами нашу экономику", — сказал Путин, отвечая на вопрос ведущего, с каким вызовами предстоит столкнуться будущему президенту страны.

    Путин подчеркнул, что добиться этого можно лишь при переходе к следующему технологическому укладу.

    "Здесь нам нужна и цифровая экономика, здесь нам нужна правильная организация работы, здесь нам нужно внести существенные коррективы в административные формы, причем в административные формы на уровне муниципалитетов регионов и всей страны. Здесь нам точно нужны серьезные преобразования в качестве управления. Это небольшой, но очень важный перечень задач, который я буду ставить перед собой в ближайшее время", — заключил президент.

    Напомним, в четверг проходит "прямая линия" президента России Владимира Путина с россиянами.

    Смотрите также: Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция

    Глава государства в ходе общения ответит на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

    В прошлом году "прямая линия" с Путиным длилась 3 часа 40 минут. Президент РФ успел ответить на 80 вопросов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    "Прямая линия" с президентом РФ В. Путиным
    "Прямая линия" с Владимиром Путиным
    Трансляция "Прямой линии с Владимиром Путиным"
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада
    Флаг Евросоюза
    Европа открывает для украинцев свои границы