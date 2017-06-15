Путин дал понять, что договариваться с Порошенко уже не будет - Бортник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В Москве проходит 15-я прямая линия президента РФ Владимира Путина, во время которой он ответил на целый ряд вопросов, касающихся Украины.

Так, Путин ответил президенту Украины Петру Порошенко на его слова о "немытой России" цитатой из стихотворения Тараса Шевченко — "Украину хуже ляхов распинают собственные дети".

По мнению политолога, директора Института украинской политики Руслана Бортника, большое внимание к теме Украины связано, в первую очередь, с интенсификацией диалога между США и Россией в отношении украинского кризиса.

"Воинственность Путина можно назвать знаком украинским элитам и западным партнерам, что договренностей с Петром Порошенко уже не будет. Все договоренности будут идти напрямую с Европейским Союзом или США. Это также демонстрация глубочайшего разочарования и раздражения со стороны России блокадой Донбасса, давлением на российскую собственность в Украине, блокировкой социальных сетей. Это разочарование эскалацией украинско-российских отношений, которая произошла буквально в последние три-пять месяцев. Уровень межличностного напряжения между украинскими и российскими элитами снова крайне высок и близок к 2014-му году. Путин дал понять, что говорить об Украине будет только напрямую с Западом", — заявил Бортник.

Также политолог прокомментировал слова Путина о том, что на момент написания Лермонтовым стихотворения, которое процитировал на днях Порошенко, "территории, которые сегодня называются Украиной, были частью России".

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"Это и игра мускулами, и апелляция к российскому патриотическому электорату. Нужно помнить о том, что через девять месяцев РФ пройдут президентские выборы и украинский фактор здесь тоже будет играть свою роль. Избегать этой темы и обходить ее уже нет возможности. Это также можно рассматривать как знак украинским и западным элитам — любая попытка пересмотреть историю, будет приводить к еще большим претензиям со стороны России в отношении Украины", — говорит эксперт.

Коснулся эксперт и упоминания Владимиром Путиным Виктора Медведчука, которого президент РФ назвал "настоящим украинским националистом".

"Это попытка повысить вес Медведчука в украинской политике, показать, что пророссийские удобоваримые политики еще остаются и действуют в Украине. Возможно, это попытка показать на кого будут ставить в РФ в отношении будущих украинских политических элит", — резюмировал Бортник.