Путин назвал Медведчука украинским националистом

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин в четверг в ходе "прямой линии" сообщил, что у РФ в Украине много друзей.

"У нас много друзей в Украине", — сказал Путин. Среди них он выделил Виктора Медведчука, назвав его при этом "горячим сторонником независимости Украины".

"Я познакомился с ним, когда он был руководителем Администрации президента (Украины Леонида) Кучмы… Я считаю, что он украинский националист. Ему не нравится такое определение, он считает себя просвещенным патриотом Украины. Но не секрет, что его отец был активным деятелем ОУН, был осужден советским судом, сидел в тюрьме и был сослан в ссылку в Красноярский край, где Медведчук и родился. У него есть своя система взглядов на независимость Украины. Он, конечно, горячий сторонник незалежности Украины", — сказал Путин, добавив, что Медведчук "при этом выступает за очень добрые отношения с Россией".

"Если не за союз какой-то, то за экономическую интеграцию. Он говорит, что нелепо разрушать те преимущества, которые нам достались из прошлого, имея в виду общую инфраструктуру, общую энергетику, общие финансовые возможности. И считает, что кооперация в экономической сфере (между РФ и Украиной) не только возможна, но и целесообразна… Он не одинок", — отметил президент РФ.

Читайте также: Безвиз и работа в Европе. Что ждет украинцев?

Ранее Медведчук сообщил, что его отношения с Путиным идут на пользу Украине.