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    Россия

    Путин назвал Медведчука украинским националистом

    Тема:

    "Прямая линия" с Владимиром Путиным (14)

    (обновлено: )30250
    Владимир Путин уточнил, что Виктор Медведчук считает себя просвещенным патриотом Украины, а его отец был активным деятелем ОУН, был осужден советским судом, сидел в тюрьме и был сослан в ссылку.
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин в четверг в ходе "прямой линии" сообщил, что у РФ в Украине много друзей.

    Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
    Канал RT на Youtube
    Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция

    "У нас много друзей в Украине", — сказал Путин. Среди них он выделил Виктора Медведчука, назвав его при этом "горячим сторонником независимости Украины".

    "Я познакомился с ним, когда он был руководителем Администрации президента (Украины Леонида) Кучмы… Я считаю, что он украинский националист. Ему не нравится такое определение, он считает себя просвещенным патриотом Украины. Но не секрет, что его отец был активным деятелем ОУН, был осужден советским судом, сидел в тюрьме и был сослан в ссылку в Красноярский край, где Медведчук и родился. У него есть своя система взглядов на независимость Украины. Он, конечно, горячий сторонник незалежности Украины", — сказал Путин, добавив, что Медведчук "при этом выступает за очень добрые отношения с Россией".

    "Если не за союз какой-то, то за экономическую интеграцию. Он говорит, что нелепо разрушать те преимущества, которые нам достались из прошлого, имея в виду общую инфраструктуру, общую энергетику, общие финансовые возможности. И считает, что кооперация в экономической сфере (между РФ и Украиной) не только возможна, но и целесообразна… Он не одинок", — отметил президент РФ.

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    Ранее Медведчук сообщил, что его отношения с Путиным идут на пользу Украине.

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