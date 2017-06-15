Безвиз и работа в Европе. Что ждет украинцев?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Что предлагают

Формально безвиз не дает украинцам права отправляться на учебу или наниматься на работу за границей — для этого, как и прежде, нужно оформлять специальные визы и получить разрешение.

Тем не менее, наверняка найдутся те, кто попытается воспользоваться безвизовым режимом, чтобы устроиться на работу за границей нелегально.

Тем более, что в интернете уже полно предложений о работе без всяких разрешений – лишь по биометрическому паспорту. По сути, предлагаются те же немногочисленные лазейки для работы, которые были в ходу и ранее — по туристической визе. Просто сейчас привлекательность этих вариантов различные посредники повышают напоминанием о безвизе, пишет Валерия Ивашкина в своей статье на "Стране".

Так, на многих вакансиях работодатели предлагают схему с въездом по безвизу и последующим оформлением договора, который якобы легализует работу в ЕС.

"Они будут делать приглашение на вас. Это не рабочая виза, по безвизу вас оформляют на работу на 90 дней. А дальше вы там уже будете сами смотреть. То ли перейти на национальную визу, то ли остаться при этой, дальше договоримся", – объясняют рекрутеры.

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Как обращает внимание Валерия Ивашкина, история повторяется и с вакансией по безвизу в Польше. "Сможем оформить вас на все 90 дней по биометрическому паспорту. Договор этот вы будете видеть на территории Польши, когда будете его подписывать. Он, естественно, на польском языке", – уточняет рекрутер.

Скриншот со страницы, где предлагают работу в Польше

За границей сейчас нужны прежде всего представители рабочих специальностей и работники в сфере сельского хозяйства. Среди наиболее частых предложений: работа на складах, работники на стройку, сборщики цитрусовых, строители, работники на фермы, сварщики.

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"Требуются работники в Португалию в теплицы, работники на стройку и в отели. Зарплата 5,57 евро в час, жилье около 100 евро в месяц. Приезд по любым визам или по безвизу! Оформление рабочего разрешения, NIF номера, номера соц.страхования по приезду в Португалию (занимает около 2-х недель). Контракты на полгода с возможностью продления (можно меньше, чем полгода). Выезд июнь/июль", – говорится в одном из объявлений.

Скриншот со страницы, где предлагают работу в Португалии

Есть исключения?

В то же время в некоторых странах есть исключения, когда можно работать без рабочей визы.

"Правила выполнения работы в Польше определены в ст. 87 Закона от 20 апреля 2004 "О содействии в трудоустройстве и учреждения рынке труда" (с поздним. измен.) / И §1 Распоряжения министра труда и социальной политики от 21 апреля 2015 о случаях, при которых поручение выполнение работы иностранцу на территории Республики Польша допускается без получения разрешения на работу. Виза не требуется при наличии одного из документов, приведенных в этих юридических актах, а заявленный тобой период пребывания не превышает 90 дней", – говорится на сайте Польского посольства.

Как обращает внимание юрист, руководитель Association of Troubleshooters Сергей Креймер, в документах, на которые ссылается посольство Польши, есть четкий перечень профессий, на которые распространяется это исключение.

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"Артисты, научные сотрудники, корреспонденты заграничных средств массовой информации, те, кто приезжают на выставку, спортивные комментаторы, тренеры, выступления перед студентами, сами студенты и школьники, которые приезжают делать какие-то исследования, участники международных культурных программ", – цитирует его "Страна".

По словам юриста, такой схемой пользовались граждане Молдовы сразу после получения безвиза, но спустя пару месяцев "лавочку прикрыли".

Кроме того, Финляндия уже давно является популярным направлением для желающих быстро заработать без получения специальных разрешений. Среди вакансий в Европе, появившихся в последнее время для обладателей биометрического паспорта, есть и такие, где обходятся без договоров. В частности, среди популярных вакансий — сборщики ягод.

Тем более, что согласно законодательству, сбор ягод в Финляндии не является работой. Однако отзывы о такой работе довольно спорные. Люди жалуются на тяжелый труд и неоправданные ожидания по заработку.

Риски

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник предупреждает: к предложениям о работе по безвизу, без получения разрешения на работу в ЕС, нужно относиться крайне осторожно, так как очень велика вероятность попасть на мошенников.

"Это предложения, которые поставят наших соотечественников в абсолютно бесправное положение, когда они могут стать жертвой мошенников. Работодатель нанял человека и знает, что он нелегал – зачем ему платить? Даже тем, кто заезжает по рабочей визе, зачастую польские бизнесмены говорят: если вы работаете на основании контракта, вы получаете, условно, 10 злотых в час. Если вы работаете без контракта, вы получаете 12 злотых в час. И украинцы говорят – да, мы согласны. Их берут, через месяц выставляют штрафные санкции, мол, ты то не так сделал и это, до свидания. И это все идет по кругу", – говорит Воскобойник.

Зато, по мнению экспертов, безвизовый режим все-таки сможет облегчить легальное трудоустройство за границей. Например, можно будет, как туристу, заехать в одну из стран ЕС и на месте связаться с потенциальными работодателями, чтобы не стать жертвой посредников-мошенников. Если получится найти работу, можно будет заключить контракт с работодателем, вернуться в Украину и уже совершенно официально получить рабочую визу на основе такого контракта.

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По закону срок пребывания в шенгенской зоне для всех одинаковый — 90 дней на полгода, жить постоянно или работать нельзя. Еще одно важное условие — достаточное обоснование визита. Главная цель визовой и пограничной проверок – убедиться в том, что человек не планирует нарушать миграционные правила.

Для работы в странах ЕС нужна специальная рабочая виза и разрешение на трудоустройство. Кроме того, законы Евросоюза гласят, что разрешение на работу действительно только в той стране, которая его выдала.