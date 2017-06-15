Путин о санкциях: США проводят политику сдерживания РФ

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин заявил, что США проводят политику сдерживания РФ.

Об этом он сказал в ходе "прямой линии" в четверг, 15 июня.

По его словам, если бы не было, например, ситуации с Крымом, то американские законодатели "придумали бы что-нибудь еще для сдерживания России".

"Так всегда это (антироссийские санкции – ред.) и подавалось политиками – для сдерживания России", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что санкции, в том числе те, которые были рассмотрены сенатом США, вводятся "на голом месте".

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По словам Путина, Россия потеряла от введенных против нее санкций $50-52 млрд, но те, кто ввели санкции потеряли $100 млрд.

Также президент отметил, что Россия всегда жила под санкциями, поскольку их водили, когда чувствовали конкуренцию со стороны РФ.

"Когда наши партнеры в мире чувствовали в лице России серьезного конкурента, так под разными предлогами вводились какие-то ограничения. Это было на протяжении всей нашей истории, я не говорю даже про советское время, но и раньше это было. В этом нет ничего удивительного", — сказал он во время прямой линии.

Напомним, в четверг с 12.00 проходит "прямая линия" с президентом Владимиром Путиным.