наверх
15.06.201713:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Путин о санкциях: США проводят политику сдерживания РФ

    (обновлено: )24511
    По словам Путина, Россия потеряла от введенных против нее санкций $50-52 млрд, но те, кто ввели санкции потеряли $100 млрд. Также президент отметил, что Россия всегда жила под санкциями.
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин заявил, что США проводят политику сдерживания РФ.

    Об этом он сказал в ходе "прямой линии" в четверг, 15 июня. 

    Переговоры президента РФ В. Путина с федеральным канцлером ФРГ А. Меркель
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вторая часть интервью Путина Стоуну: ответ НАТО, Сноуден, Украина

    По его словам, если бы не было, например, ситуации с Крымом, то американские законодатели "придумали бы что-нибудь еще для сдерживания России".

    "Так всегда это (антироссийские санкции – ред.) и подавалось политиками – для сдерживания России", — сказал Путин.

    Он подчеркнул, что санкции, в том числе те, которые были рассмотрены сенатом США, вводятся "на голом месте".

    Смотрите также: Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция

    По словам Путина, Россия потеряла от введенных против нее санкций $50-52 млрд, но те, кто ввели санкции потеряли  $100 млрд.

    Также президент отметил, что Россия всегда жила под санкциями, поскольку их водили, когда чувствовали конкуренцию со стороны РФ.

    "Когда наши партнеры в мире чувствовали в лице России серьезного конкурента, так под разными предлогами вводились какие-то ограничения. Это было на протяжении всей нашей истории, я не говорю даже про советское время, но и раньше это было. В этом нет ничего удивительного", — сказал он во время прямой линии.

    Напомним, в четверг с 12.00 проходит "прямая линия" с президентом Владимиром Путиным.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Арсен Аваков
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Российский боксер Георгий Кушиташвили
    Свой-чужой. Культурная война в Украине
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Европа открывает для украинцев свои границы