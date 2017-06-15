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    Путин похвалил Порошенко за знание русской классики и призвал не задирать нос

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    "Прямая линия" с Владимиром Путиным (14)

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    Глава государства в ходе "Прямой линии" прокомментировал поздравление украинцев с безвизовым режимом с Евросоюзом президента Украины Петра Порошенко, в котором он процитировал стихотворение поэта Михаила Лермонтова.
    Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" прокомментировал поздравление украинцев с безвизовым режимом с Евросоюзом президента Украины Петра Порошенко, в котором он процитировал стихотворение поэта Михаила Лермонтова.

    Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
    Канал RT на Youtube
    Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция

    "Я не видел его выступления, но мне вчера сказал и об этом. Да, Петр Алексеевич посчитал возможным прочитать это стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова. Это говорит о том, что Порошенко знает русскую классику — за это похвалю", — сказал он.

    По словам Путина, русский поэт в своем произведении говорил обо всех регионах России, в которые тогда входила и территория современной Украины. "Так что особо нос нечего задирать", — подчеркнул он.

    Напомним, в четверг проходит "прямая линия" президента России Владимира Путина с россиянами.

    Смотрите также: Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция

    Глава государства в ходе общения ответит на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

    В прошлом году "прямая линия" с Путиным длилась 3 часа 40 минут. Президент РФ успел ответить на 80 вопросов.

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