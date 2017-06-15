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    Постпред при СЕ увидел между Порошенко и Путиным "поэтический поединок"

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    "Прямая линия" с Владимиром Путиным (21)

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    Представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, комментируя ответ Владимира Путина Петру Порошенко, отметил, что "поэтический поединок" стал новым трендом топ-дипломатии.
    Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба
    УНИАН

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Высказывания президентов Украины и России о стихах Лермонтова и Шевченко можно назвать "поэтическим поединком", сообщил представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

    Путин похвалил Порошенко за знание русской классики
    Каанл RT на русском
    Путин отреагировал на слова Порошенко о "немытой России"

    Президент Украины Петр Порошенко ранее поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом на торжественном мероприятии в Киеве. В своей речи он процитировал строки поэта Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ". Президент РФ Владимир Путин ответил Порошенко на цитирование строк Лермонтова: пусть особо не расслабляется, "голубых мундиров" в ЕС, куда он ведет Украину, больше, чем в России.

    "Новый тренд топ-дипломатии — поэтический поединок. Представляю, как в Администрации Путина штудировали Шевченко в поисках ответа", — написал Кулеба на своей странице в Twitter в четверг.

    Скриншот
    Твит Дмитрия Кулебы

    Кроме того, Путин, комментируя цитирование Порошенко строк Лермонтова, отметил, что украинскому лидеру сначала нужно закрыть счета в оффшорах, чтобы стать европейцем. В связи с этим Путин вспомнил примерные слова Тараса Шевченко, сказанные почти 170 лет назад: "Доборолась Украина до самого края и хуже ляхов распинают ее свои собственные дети". Также Путин похвалил Порошенко за знание русской классики, но посетовал, что тот цитировал стихотворение о "немытой России" не полностью.

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