Постпред при СЕ увидел между Порошенко и Путиным "поэтический поединок"

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Высказывания президентов Украины и России о стихах Лермонтова и Шевченко можно назвать "поэтическим поединком", сообщил представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Президент Украины Петр Порошенко ранее поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом на торжественном мероприятии в Киеве. В своей речи он процитировал строки поэта Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ". Президент РФ Владимир Путин ответил Порошенко на цитирование строк Лермонтова: пусть особо не расслабляется, "голубых мундиров" в ЕС, куда он ведет Украину, больше, чем в России.

"Новый тренд топ-дипломатии — поэтический поединок. Представляю, как в Администрации Путина штудировали Шевченко в поисках ответа", — написал Кулеба на своей странице в Twitter в четверг.

Скриншот Твит Дмитрия Кулебы

Кроме того, Путин, комментируя цитирование Порошенко строк Лермонтова, отметил, что украинскому лидеру сначала нужно закрыть счета в оффшорах, чтобы стать европейцем. В связи с этим Путин вспомнил примерные слова Тараса Шевченко, сказанные почти 170 лет назад: "Доборолась Украина до самого края и хуже ляхов распинают ее свои собственные дети". Также Путин похвалил Порошенко за знание русской классики, но посетовал, что тот цитировал стихотворение о "немытой России" не полностью.