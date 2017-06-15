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    "Прямая линия" с Путиным: о "немытой России", внуках, Порошенко

    Тема:

    "Прямая линия" с Владимиром Путиным (14)

    (обновлено: )24310
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным
    Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным
    Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    15 июня 2017. Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    15 июня 2017. Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным
    Трансляция "Прямой линии с Владимиром Путиным".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным
    Ребенок во время трансляции "Прямой линии с Владимиром Путиным" в Омске.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным
    Трансляция "Прямой линии с Владимиром Путиным".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    15 июня 2017. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    15 июня 2017. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    15 июня 2017. Операторы в студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    15 июня 2017. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    15 июня 2017. Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    15 июня 2017. Перед началом ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    15 июня 2017. Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    15 июня 2017. Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций.

    В четверг проходит "прямая линия" президента России Владимира Путина с россиянами. В ходе мероприятия он оценил заявление украинского лидера Петра Порошенко о безвизовом режиме с Евросоюзом, в котором тот процитировал строчки из стихотворения Михаила Лермонтова: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ".

    По словам Путина, русский поэт в своем произведении говорил обо всех регионах России, в которые тогда входила и территория современной Украины. "Так что особо нос нечего задирать", — подчеркнул он.

    Смотрите также: Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция

    Кроме того, Путин рассказал о том, что у него есть внук и внучка.

    В то же время он отказался привести какие-то детали, объяснив это тем, что не хочет, чтобы его внуки "росли какими-то принцами крови"

    Глава государства в ходе общения ответит на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

    В прошлом году "прямая линия" с Путиным длилась 3 часа 40 минут. Президент РФ успел ответить на 80 вопросов.

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