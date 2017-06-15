"Прямая линия" с Путиным: о "немытой России", внуках, Порошенко

В четверг проходит "прямая линия" президента России Владимира Путина с россиянами. В ходе мероприятия он оценил заявление украинского лидера Петра Порошенко о безвизовом режиме с Евросоюзом, в котором тот процитировал строчки из стихотворения Михаила Лермонтова: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ".
По словам Путина, русский поэт в своем произведении говорил обо всех регионах России, в которые тогда входила и территория современной Украины. "Так что особо нос нечего задирать", — подчеркнул он.
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Кроме того, Путин рассказал о том, что у него есть внук и внучка.
В то же время он отказался привести какие-то детали, объяснив это тем, что не хочет, чтобы его внуки "росли какими-то принцами крови"
Глава государства в ходе общения ответит на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.
В прошлом году "прямая линия" с Путиным длилась 3 часа 40 минут. Президент РФ успел ответить на 80 вопросов.