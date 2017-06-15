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    Россия

    Путин: администрация Обамы мешает Трампу выполнять обещания

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    "Прямая линия" с Владимиром Путиным (24)

    (обновлено: )5310
    Администрация Обамы создала условия, чтобы новый президент Дональд Трамп не смог выполнить обещания, сказал президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Администрация Барака Обамы создала условия, чтобы новый президент Дональд Трамп не смог выполнить обещания, сказал президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

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    "Ну и что совсем уж плохо, насколько я себе представляю, уходящая команда насоздавала, наложила ему (Трампу — ред.) столько мин кругом и создала условия, при которых ему трудно выполнять свои обещания, данные народу. Но на самом деле мы не ждем ничего революционного", — сказал Путин.

    Напомним, в четверг проходит "прямая линия" президента России Владимира Путина с россиянами.

    Смотрите также: Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция

    Глава государства в ходе общения ответит на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

    В прошлом году "прямая линия" с Путиным длилась 3 часа 40 минут. Президент РФ успел ответить на 80 вопросов.

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