Россияне не считают Америку своим врагом - Путин

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Российские граждане не считают Америку своим врагом, сказал президент РФ Владимир Путин.

"Я могу сказать, как сегодняшний глава Российского государства. Я знаю настроения наших людей. Мы не считаем Америку своим врагом. Более того, дважды в истории, когда нам было особенно трудно, мы объединяли свои усилия, в двух мировых войнах были союзниками", — сказал Путин в четверг в ходе "прямой линии".

Русофобия в США — это результат обостряющейся внутриполитической борьбы, заявил президент РФ.

"То, что сейчас развивается русофобия в Соединенных Штатах, мы это видим. Мы считаем, что это результат, прежде всего, обостряющейся внутриполитической борьбы", — сказал Путин.

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Отношения РФ, США и ЕС ухудшились из-за ситуации в Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. Позже конфликт с США усилился из-за обвинений в том, что Россия вмешивалась в выборы в США и поддерживала тем самым кандидата в президенты Дональда Трампа.

Российского посла на протяжении долгого времени изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.