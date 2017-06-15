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    Россияне не считают Америку своим врагом - Путин

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    "Прямая линия" с Владимиром Путиным (14)

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    Русофобия в Соединенных Штатах - это результат обостряющейся внутриполитической борьбы, заявил президент России Владимир Путин в четверг в ходе "прямой линии".
    Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Российские граждане не считают Америку своим врагом, сказал президент РФ Владимир Путин.

    Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
    Канал RT на Youtube
    Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция

    "Я могу сказать, как сегодняшний глава Российского государства. Я знаю настроения наших людей. Мы не считаем Америку своим врагом. Более того, дважды в истории, когда нам было особенно трудно, мы объединяли свои усилия, в двух мировых войнах были союзниками", — сказал Путин в четверг в ходе "прямой линии".

    Русофобия в США — это результат обостряющейся внутриполитической борьбы, заявил президент РФ.

    "То, что сейчас развивается русофобия в Соединенных Штатах, мы это видим. Мы считаем, что это результат, прежде всего, обостряющейся внутриполитической борьбы", — сказал Путин.

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    Отношения РФ, США и ЕС ухудшились из-за ситуации в Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. Позже конфликт с США усилился из-за обвинений в том, что Россия вмешивалась в выборы в США и поддерживала тем самым кандидата в президенты Дональда Трампа.

    Российского посла на протяжении долгого времени изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.

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