Встреча Порошенко и Трампа. Прогноз эксперта

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа действительно согласована. Это накануне вечером подтвердил журналистам глава МИД Украины Павел Климкин.

Точной даты он не назвал, отметив, что должна быть выдержана интрига. Также министр иностранных дел заявил, что из США согласовывался формат участия в переговорах по ситуации на Донбассе. Он отметил, что "это будет в рамках нормандского формата или отдельно".

Относительно этого, Павел Климкин сказал, что в ближайшее время появится "много важных новостей". Накануне после обеда в СМИ появилась информация, что президент Украины Петр Порошенко встретится с американским лидером Дональдом Трампом на следующей неделе. Эта встреча должна состояться в Вашингтоне.

Возможность создания нового формата по решению конфликта на Донбассе прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт Института общественно-экономических исследований Юлия Курнишова.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чим можна пояснити таку таємничість від голови МЗС щодо дат зустрічі?

— Справа в тому, що така таємничість, вона абсолютно нормальна. Візит дуже важливий і він пов'язаний з узгодженням порядку денного двох президентів. Особливо, що стосується Трампа. В нього не тільки дуже щільний графік, але інколи дуже несподіваний. Нагадаю, що місяць тому дуже несподівано він зустрівся з нашим міністром закордонних справ. Тим більше, зустрічі високого рівня, вони дуже часто не оголошуються впритул до самої дати або навіть вже оголошуються постфактум. Тобто я не бачу тут великої інтриги. Головне буде, як відбудеться ця зустріч, чи зможуть сторони, обидва лідери зрозуміти один одного, відбудеться хімія між ними, і які будуть рішення ухвалені або запропоновані.

Чи є розуміння, про що будуть говорити президенти України та США?

— Звичайно, що в інтересах України зараз підняти в першу чергу питання Криму і Донбасу. Але і у США, враховуючи ті процеси внутрішньополітичні, які відбуваються, переговори так чи інакше будуть відбуватися в трикутнику відносин Україна-Росія-США. І тут слід зазначити наступне. Сенат США ухвалив новий законопроект, який стосується як посилення санкцій проти Росії, кодифікацію санкцій, які були введені Бараком Обамою, а також перешкоджає президенту США у випадку, якщо він захоче переглянути санкції щодо Росії, перешкоджає йому зробити це без згоди на те Конгресу. Тобто це поки що законопроект, але є висока ймовірність, що він буде ухвалений. І ось тут я до чого веду? До того, що якщо президент Трамп буде змушений підписати цей законопроект, йому не буде куди дітися, але показати також і Росії, і Україні, що ми зробили крок, ми змінили підстави для ведення переговорів, у випадку України це буде: бачите, ми посилюємо наш тиск на Росію, тепер хід за вами. Тобто за Україною. І дуже можливо, що мова буде йти про якоюсь мірою виконання Україною політичної частини мінських домовленостей. Тобто про проведення виборів на Донбасі. Як це буде відбуватися, я не можу вам поки сказати. Це буде залежати в тому числі, наскільки сильним буде тиск Конгресу на президента Трампа. Але він вочевидь затиснений в цей коридор рішень щодо Росії та України. Він змушений буде представити це як свою позицію. Хоча і я переконана, що вона йому не подобається.

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Чи варто розуміти, що в США мінський процес сприймають серйозно і його вважають єдиним виходом з ситуації, яка склалася в Україні?

— Про це казав Держсекретар США Рекс Тіллерсон. Не дивлячись на те, що сам процес знаходиться у глухому куті, альтернативи, хоча проголошується їхній активний пошук, вони дуже примарливі. Тобто сторони поки що віддають перевагу залишатися в безпечній зоні цих мінських переговорів. Щодо випливає питання, який можливий подальший формат переговорів. Буде це нормандський формат, буде це входження США до переговорів? Я думаю, що все буде залежати від того, наскільки Україна погодиться на план США, який зараз визріває в надрах адміністрації президента США, під тиском Конгресу. Тобто, якщо вдасться сторонам домовитися, я думаю, що США буде не вигідно приєднуватися до нормандського формату і розчиняти цю перемогу зовнішньополітичну в багатосторонньому такому форматі. Скоріше, це буде подано, як перемога американо-українських відносин.

Рішення про новий формат переговорів має приймати виключно Україна?

— Оскільки тут не можна сказати однозначно, треба враховувати також внутрішньополітичні обставини в США, хід розслідувань. Є план «А», є план «Б». Звичайно, що ніхто не полишає нормандський формат і ніхто його зараз не каже, що він не дієвий. Звичайно, що сторони продовжать працювати, як зазвичай. Тобто я думаю, що все буде залежати від того, як пройде зустріч між Трампом і Порошенком.

Деякі експерти пов'язують візит Петра Порошенка до США з інформацію від Олександра Турчинова щодо нового формату звільнення Донбасу. Це може бути якимось чином пов'язано?

— Так, я думаю, що це дуже пов'язано. Я думаю, що вже відбувалися неформальні переговори, що американська сторона довела своє бачення Україні. І я думаю, що те, що заявив Турчинов, це вже є частиною проби ґрунту на реакцію, наскільки можливо зараз сприйняття суспільством українським можливих кроків України до компромісу в даному конфлікті. І я думаю, що якщо не буде зустрінуто дуже такого соціального опору, ми можемо дуже скоро побачити дійсно якісь серйозні просування на цьому шляху вирішення конфлікту на Донбасі.

Тобто потрібно чекати на стрімкий розвиток подій?

— Так, я переконана в цьому. Тому що дуже обмежений в часі сам президент Трамп, під тиском двох розслідувань, які ведуться і Конгресом, і ФБР, і йому дуже необхідні зараз якісь зовнішньополітичні перемоги. І я думаю, що він бачить такий потенціал саме в конфлікті в Україні і в розв'язанні, принаймні стабілізації ситуації в нашій країні.

Ранее дипломат, глава международного центра перспективных исследований Василий Филипчук в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что прекращение АТО — это основная потребность украинцев, которую должен обеспечить президент, а не безвиз.