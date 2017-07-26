Стало известно, сколько украинцев уехали в РФ на работу в этом году

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. С января этого года на работу в Россию уехали 245,6 тысяч украинцев, еще 219,1 тысяч — с частным визитом, 20,7 тысяч — для туризма и 13,5 тысяч — для учебы, говорится в информации Министерства внутренних дел России, передают "Українські Новини".

Отмечается, что с января Россия поставила на миграционный учет 844 597 украинцев, из них 93 844 человека зарегистрировано по месту жительства и 750 753 человека — поставлено на учет по месту пребывания.

Так, 526 546 человек поставлены на учет по месту пребывания первично. Из них 245 602 украинца въехали в Россию на работу, 219 086 — с частным визитом, 20 684 — для туризма, 13 508 — для учебы и 27 666 украинцев под другими предлогами.

В то же время за январь-июнь Россия сняла 483 908 украинцев с миграционного учета.

Как сообщалось ранее, четверть украинцев, выехавших из страны на заработки, работают в России, больше всего жителей Украины едут в поисках работы в Польшу.