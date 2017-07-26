Россия присутствует в Украине, но никто не хочет с ней воевать - Волкер

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Попытки России захватить больше территории оказались не очень-то удачными, заявил специальный представитель государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.

"Россия уже присутствует на востоке Украины. В этом нет сомнений, а следовательно, это конфликт, в котором Россия принимает непосредственное участие. Мы хотим положить конец этому конфликту. Мы не стремимся вступать в войну, никто не хочет вступать в войну с Россией", — подчеркнул Волкер в интервью BBC.

Представитель Госдепа убежден, что Россия просчиталась, потому что ее попытки захватить больше территории "не очень-то и удачные".

"Это все больше возвращает Украину к Западу, а это, пожалуй, совсем не то, чего хочет Россия", — отметил он.

"Безусловно, никто не хочет конфликта, и если нам не безразлична безопасность русскоязычного населения Украины, лучший способ это продемонстрировать — положить конец этому конфликту", — добавил Волкер.

В то же время он выразил критическое отношение к усилиям администрации президента Барака Обамы по поводу попытки прекратить конфликт в Украине. "Думаю, администрация Обамы не принимала активного участия в продвижении решения этой проблемы. Эта ситуация считалась сугубо проблемой Европы. Для Европы это очень важно, поэтому она основательно этим заниматься. Но в этом задействована и Россия, и все стороны — Россия, Украина, Германия, Франция — призывают к большему участию США в этом вопросе, и именно это мы и собираемся делать — играть большую роль", — сказал спецпредставитель.

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Также он отметил важные моменты в минских соглашениях. "Во-первых, эти соглашения являются действующим механизмом переговоров, и мы не хотим его ломать. Во-вторых, это — механизм, согласно которому Россия в очередной раз подтвердила свое намерение восстановить территориальную целостность Украины. Это очень важно. И в-третьих, эти соглашения являются основой для санкций. Поэтому, если мы хотим сохранить санкции против России из-за ее участия в конфликте в Украине (а мы этого хотим) до его разрешения, нам также нужен Минский процесс", — пояснил дипломат. И если США сможет повлиять на желание России решить этот конфликт, "нам понадобится механизм для этого, а он уже есть в виде Минских соглашений", резюмировал Волкер.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.