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    Политика

    США рассматривают вопрос о предоставлении Украине оружия - Волкер

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (49)

    (обновлено: )4
    Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер
    Пресс-центр АТО, facebook

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Вашингтон активно рассматривает вопрос предоставления оружия Украине, заявил специальный представитель Госдепа США Курт Волкер.

    Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер
    Пресс-центр АТО, facebook
    Соцсети: миротворец Волкер на Донбассе. Миротворец ли?

    "Оборонное вооружение, что позволило бы Украине защитить себя и, например, вывести танки, фактически поможет остановить российскую угрозу в отношении Украины", — сказал Волкер в интервью BBC.

    "Я не буду снова прогнозировать, как мы пойдем дальше, это вопрос для дальнейшего обсуждения и принятия решений, но я думаю, что аргумент о том, что это будет провокационным для России или поощрением Украины, является неверным", — заявил он, комментируя вопрос предоставления Украине оружия.

    Официальная делегация госдепа США во главе с Волкером в воскресенье находилась с визитом в Донбассе.

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    Спецпредставитель США заявлял, что в ближайшие дни планирует встречи с представителями "нормандской четверки", Евросоюза, НАТО, ОБСЕ и Британии по ситуации в Донбассе. В понедельник Волкер и посол США в Украине Мари Йованович встретились с вице-спикером Рады Оксаной Сыроид и рядом депутатов.

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