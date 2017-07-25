США рассматривают вопрос о предоставлении Украине оружия - Волкер

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Вашингтон активно рассматривает вопрос предоставления оружия Украине, заявил специальный представитель Госдепа США Курт Волкер.

"Оборонное вооружение, что позволило бы Украине защитить себя и, например, вывести танки, фактически поможет остановить российскую угрозу в отношении Украины", — сказал Волкер в интервью BBC.

"Я не буду снова прогнозировать, как мы пойдем дальше, это вопрос для дальнейшего обсуждения и принятия решений, но я думаю, что аргумент о том, что это будет провокационным для России или поощрением Украины, является неверным", — заявил он, комментируя вопрос предоставления Украине оружия.

Официальная делегация госдепа США во главе с Волкером в воскресенье находилась с визитом в Донбассе.

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Спецпредставитель США заявлял, что в ближайшие дни планирует встречи с представителями "нормандской четверки", Евросоюза, НАТО, ОБСЕ и Британии по ситуации в Донбассе. В понедельник Волкер и посол США в Украине Мари Йованович встретились с вице-спикером Рады Оксаной Сыроид и рядом депутатов.