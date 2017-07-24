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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: миротворец Волкер на Донбассе. Миротворец ли?

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (46)

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    Донбасс посетил "смотрящий" из США - спецпредставитель Курт Волкер. Результатом его визита ужа стали несколько громких заявлений, в том числе и о том, как следует официально именовать ситуацию на востоке Украины. Как отреагировали на это украинцы?
    Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер
    Пресс-центр АТО, facebook

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    Донбасс неспокоен. И проблема не в очередном обострении ситуации, о котором не так давно отчитались в штабе АТО. Восток Украины посетили высочайшие гости — официальная делегация госдепа США во главе с Куртом Волкером. В ближайшие дни Волкер планирует встретится с представителями "нормандской четверки", Евросоюза, НАТО, ОБСЕ и Британии по ситуации в Донбассе. Да и в самой Украине он уже успел пообщаться с многими политиками и сделать ряд громких заявлений, в том числе и том, что не считает ситуацию на Донбассе "замороженным" конфликтом. 

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    В украинском сегменте соцсетей заявления Волкера вызвали неподдельный интерес: "Волкер молодец, прежде чем решать вопрос, полетел на передовую АТО, посмотреть своими глазами на "замороженный конфликт". Это значит, что помощь США в предоставлении летального оружия не за горами"; "Интересно, а проинформировали спецпредставителя, что у нас не война, а АТО? А то можно угодить в какие-то списки нехорошие…". "Как факт вмешательства внешних сил отражается на том, гражданская война это или нет? В Испании была гражданская война?" — Интересуют украинцев и такие вопросы.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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