Соцсети: миротворец Волкер на Донбассе. Миротворец ли?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Донбасс неспокоен. И проблема не в очередном обострении ситуации, о котором не так давно отчитались в штабе АТО. Восток Украины посетили высочайшие гости — официальная делегация госдепа США во главе с Куртом Волкером. В ближайшие дни Волкер планирует встретится с представителями "нормандской четверки", Евросоюза, НАТО, ОБСЕ и Британии по ситуации в Донбассе. Да и в самой Украине он уже успел пообщаться с многими политиками и сделать ряд громких заявлений, в том числе и том, что не считает ситуацию на Донбассе "замороженным" конфликтом.

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В украинском сегменте соцсетей заявления Волкера вызвали неподдельный интерес: "Волкер молодец, прежде чем решать вопрос, полетел на передовую АТО, посмотреть своими глазами на "замороженный конфликт". Это значит, что помощь США в предоставлении летального оружия не за горами"; "Интересно, а проинформировали спецпредставителя, что у нас не война, а АТО? А то можно угодить в какие-то списки нехорошие…". "Как факт вмешательства внешних сил отражается на том, гражданская война это или нет? В Испании была гражданская война?" — Интересуют украинцев и такие вопросы.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook



