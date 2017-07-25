С сайта Рады исчезли слова Волкера об "узкопартийных интересах"

КИЕВ,Ю 25 июл — РИА Новости Украина. Пресс-служба Верховной Рады Украины отредактировала сообщение со словами спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, сообщает "Громадське ТБ".

Как отмечалось в первоначальном сообщении, копия которого хранится в архиве поисковой системы Google, Волкер отметил, что "для возвращения территориальной целостности и суверенитета крайне важным является сохранение политического единства внутри страны, ради которого политические силы должны работать как одна национальная команда, отодвигая свои узкопартийные интересы, или собственные, персональные амбиции на второй план".

В обновленном сообщении, как отмечается, этих слов нет. Остались только слова о том, что Волкер "акцентировал необходимость поддержания людей, проживающих на временно оккупированных территориях".

Официальная делегация госдепа США во главе с Волкером в воскресенье находилась с визитом в Донбассе.

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Спецпредставитель США заявлял, что в ближайшие дни планирует встречи с представителями "нормандской четверки", Евросоюза, НАТО, ОБСЕ и Британии по ситуации в Донбассе. В понедельник Волкер и посол США в Украине Мари Йованович встретились с вице-спикером Рады Оксаной Сыроид и рядом депутатов.