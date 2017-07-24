Нардепы рассказали, что обсуждалось на встрече с Волкером

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в понедельник провел встречу с вице-спикером Верховной Рады Оксаной Сыроид и рядом депутатов, сообщила глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко.

Официальная делегация госдепа США во главе с Волкером в воскресенье находилась с визитом в Донбассе. Госдеп США ранее сообщил, что Волкер в понедельник проведет встречу с представителями украинской власти. Сам Волкер заявил, что в ближайшие дни планирует встречи с представителями "нормандской четверки", Евросоюза, НАТО, ОБСЕ и Британии по ситуации в Донбассе.

"Плодотворно пообщались с Куртом Волкером, специальным представителем государственного департамента США по вопросам Украины, вернувшимся из зоны вооруженного конфликта в Донбассе. После Киева Курт будет находиться в ключевых столицах (Вена, Париж, Лондон), где с западными партнерами обсудит дальнейшие шаги по мирному урегулированию ситуации", — написала Гопко на своей странице в Facebook. На встрече также присутствовала посол США в Украине Мари Йованович.

Депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Рябчин по итогам переговоров отметил, что Волкер "довольно быстро вошел в курс дел, и уже пытается углубляться в детали".

"Мы услышали очень сильные сигналы поддержки Украины", — написал депутат на своей странице в Facebook.