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    Нардепы рассказали, что обсуждалось на встрече с Волкером

    (обновлено: )43616
    Глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко сообщила, что общение с Куртом Волкером было плодотворным.
    Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в понедельник провел встречу с вице-спикером Верховной Рады Оксаной Сыроид и рядом депутатов
    Анна Гопко, facebook

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в понедельник провел встречу с вице-спикером Верховной Рады Оксаной Сыроид и рядом депутатов, сообщила глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Бортник о задачах Волкера и заседании "нормандской четверки"

    Официальная делегация госдепа США во главе с Волкером в воскресенье находилась с визитом в Донбассе. Госдеп США ранее сообщил, что Волкер в понедельник проведет встречу с представителями украинской власти. Сам Волкер заявил, что в ближайшие дни планирует встречи с представителями "нормандской четверки", Евросоюза, НАТО, ОБСЕ и Британии по ситуации в Донбассе.

    "Плодотворно пообщались с Куртом Волкером, специальным представителем государственного департамента США по вопросам Украины, вернувшимся из зоны вооруженного конфликта в Донбассе. После Киева Курт будет находиться в ключевых столицах (Вена, Париж, Лондон), где с западными партнерами обсудит дальнейшие шаги по мирному урегулированию ситуации", — написала Гопко на своей странице в Facebook. На встрече также присутствовала посол США в Украине Мари Йованович.

    Депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Рябчин по итогам переговоров отметил, что Волкер "довольно быстро вошел в курс дел, и уже пытается углубляться в детали".

    "Мы услышали очень сильные сигналы поддержки Украины", — написал депутат на своей странице в Facebook.

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