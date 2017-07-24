Бортник: задача Волкера - увидеть проблемы Донбасса объективно

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер и посол США в Украине Мари Йованович побывали в зоне АТО.

Волкер, посетивший прифронтовую Авдеевку, заявил, что ситуация в Донбассе находится в стадии горячей войны, а не замороженного конфликта. Он заявил, что Штаты хотят, чтобы Украина восстановила свои территориальные границы, и чтобы местные жители снова жили нормальной и мирной жизнью.

Также он согласился со словами, что в США есть четкое представление, что в Украине происходит не гражданская война, а "российская агрессия".

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник счел визит Курта Волкера в зону АТО позитивным сигналом, поскольку он означает, что США пытаются детальнее понять, что происходит на Донбассе.

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"И не военное руководство (посетило зону АТО — Ред.), которое и так понимает, что происходит, а политическое. Но с другой стороны, мне кажется, что этот визит был бы более полноценным, если бы Волкер посетил и неконтролируемые территории. Было бы очень хорошо, чтобы Волкер ознакомился не только с одной точкой зрения, но и во время своего визита в Украину общался бы и с независимыми журналистами и политическими экспертами, мнение которых сегодня поддерживает большинство украинцев, но оно отличное от мнения власти", — сказал Руслан Бортник в комментарии РИА Новости Украина.

Пресс-центр АТО, facebook Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер

По мнению политолога, по итогам первой части визита Волкера, Украине в какой-то мере пока удается "перетянуть" Волкера на свою сторону, тем более, что вместе со спецпредставителем Госдепа зону АТО посетили и посол США в Украине, и военный атташе.

"Но чем больше Волкер будет "стоять на одной ноге" (занимать одну позицию), тем менее эффективной будет в принципе его деятельность, и тем дальше от нас будет завершение конфликта на Донбассе. Поэтому сегодня в интересах всех сторон, в том числе и США, сформировать более объективную картину дня, чтобы принимать более взвешенные компромиссные решения. Какого-то прорыва по итогам визита Волкера я не ожидаю", — подчеркнул Бортник.

Пресс-центр АТО, facebook Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Курт Волкер в Донбассе

Как отметил политолог, визит спецпредставителя Госдепа не повлияет на переговоры Нормандской четверки, запланированные на понедельник.

"Телефонные переговоры говорят о том, что президентам незачем встречаться, нечего подписывать, но необходимо дальше разговаривать, чтобы избежать эскалации конфликта. Такие ситуации, как под Красногоровской в 20-х числах, когда погибло 9 украинских солдат, могут повторяться. Мне кажется, что сегодня задача и реальная цель лидеров Нормандской четверки — это избежать возникновения таких ситуаций. Конечно, сегодня все будут говорить о своем, каких-либо договоренностей и прорывов от этих переговоров я не ожидаю: будут взаимные обвинения, требования санкций, требования абсолютной тишины и обвинения друг друга в срыве Минских соглашений, и, к сожалению, ничего конструктивного. Тот запал, с которым пришел президент Франции Макрон в Нормандскую четверку, уже немножко подиссяк. И вместо полноценной встречи, которую обещал Макрон еще до "Большой двадцатки", сегодня мы видим очередной раунд телефонных переговоров, при том что Германия и Россия находятся в состоянии выборов, и для них какие-либо компромиссы сейчас вообще крайне осложнены", — пояснил Бортник.