наверх
23.07.201718:48
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    США должны быть больше задействованы в урегулировании в Донбассе - Волкер

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (38)

    (обновлено: )13913
    Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил, что Соединенные Штаты хотят выработать стратегическое понимание конфликта в Донбассе.
    Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер (в центре) и посол США в Украине Мари Йованович
    Пресс-центр АТО

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты должны быть больше задействованы в разрешении конфликта в Донбассе.

    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото
    Соцсети: жаркое "хлебное перемирие" на Донбассе

    Официальная делегация госдепа США во главе с Волкером в воскресенье находится с визитом в Донбассе.

    "Мы хотим, чтобы США были более задействованы (в вопросе разрешения конфликта в Донбассе — Ред.)… Мы хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы была возможность двигаться далее, восстановить территорию", — сказал Волкер на пресс-конференции в Краматорске в воскресенье, которую транслировал телеканал "112 Украина".

    На вопрос о том, есть ли представление у США, что ситуация в Донбассе — это не гражданская война, а якобы "агрессия РФ", Волкер ответил: "Да, мы это понимаем. Мы видели, как этот конфликт начался…".

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Реинтеграция Донбасса. Об элементарных правах человека все забыли — Тарута

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер (в центре) и посол США в Украине Мари Йованович
    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ
    Автомобиль скорой помощи
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Тушение пожара. Архивное фото
    Непогода в Украине: жара и пожары