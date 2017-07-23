Корнейчук: три задачи спецпредставителя США Волкера по Украине

РИА Новости Украина

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер посетит Украину 21-24 июля. Об этом говорится в пресс-релизе госдепартамента США, поступившем в РИА Новости.

"Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер посетит 21 июля восточную Украину", — отмечает ведомство.

"Двадцать четвертого июля он будет в Киеве, чтобы встретиться с украинскими властями, чтобы обсудить суверенитет Украины и ее территориальную целостность", — говорится в сообщении.

Визит спецпредставителя США в Киев на своей странице в Facebook проанализировал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Основных задач у "срочно отправляемого госсекретарем США Тиллерсоном в Киев Волкера" — три, считает эксперт. Первая — присутствие в Киеве во время телефонного разговора "нормандской четверки".

УНИАН Курт Волкер

"С одной стороны — Волкер должен проконтролировать, чтобы Порошенко не сорвал в последний момент разговор. С другой — необходимо проследить, чтобы переговоры закончились договоренностью о конкретной встрече в ближайшее время, а не превратился в балаган с претензиями и требованиями Порошенко", — отмечает аналитик.

Вторая: "зная, что перед важными переговорами по "Минску" Порошенко практикует обострение на фронте, Волкер несколько дней перед телефонным разговором будет находится в районе боевых действий".

"Тем самым Трамп дает четкий сигнал Порошенко и Путину: надо воздержаться от взаимных провокаций на Донбассе", — подчеркивает Корнейчук.

Кстати, в Госдепе сразу заметили тренд по срыву разговора "нормандской четверки" вследствие странных событий возле Красногоровки, где погибли 10 украинских военных, продолжает эксперт.

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"Но кто и кого атаковал на самом деле — непонятно. Зато Порошенко пытался использовать ситуацию, как повод отложить телефонный разговор. Да и количество взаимных артобстрелов вдруг резко увеличилось, что приводит к гибели и ранениям местного населения. Подобные "сюрпризы" Трампу не нужны, когда на кону продвижение "Большой сделки", — уверен аналитик.

И третий, момент, который отметил Корнейчук: "после Киева Волкер отправляется в Париж, где его задача уже стоять над головой у (президента Франции) Макрона, чтобы Франция, как инициатор встречи "нормандской четверки", конкретизировала сроки и место по итогам телефонного разговора".

"Плюс — Волкер должен согласовать с французами (и, скорее всего, там будет и представитель Германии) формулу "запуска" Минских соглашений с дополнениями США. Но по сути — это те компромиссы, которые достигли на встрече Трамп-Путин. В частности — доступ ОБСЕ ко всей границе между ЛДНР и Россией", — сообщил эксперт.

Публикация Дмитрия Корнейчука в Facebook

Далее же, напомнил он, — визит Волкера к руководству ОБСЕ: "где будет обсуждаться вопрос об увеличении миссии для контроля за фронтом после разведения войск и за границей".

Напомним, 7 июля Государственный департамент США назначил бывшего посла страны в НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине.