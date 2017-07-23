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    Корнейчук: три задачи спецпредставителя США Волкера по Украине

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    Волкер должен проконтролировать, чтобы Порошенко в последний момент не сорвал телефонный разговор в Нормандском формате, а также чтобы переговоры закончились договоренностью о конкретной встрече в ближайшее время, уверен политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Специальный представитель США по Украине Курт Волкер посетит Украину 21-24 июля. Об этом говорится в пресс-релизе госдепартамента США, поступившем в РИА Новости.

    Специальный представитель США по урегулированию в Украине Курт Уолкер
    из открытых источников
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    "Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер посетит 21 июля восточную Украину", — отмечает ведомство. 

    "Двадцать четвертого июля он будет в Киеве, чтобы встретиться с украинскими властями, чтобы обсудить суверенитет Украины и ее территориальную целостность", — говорится в сообщении.

    Визит спецпредставителя США в Киев на своей странице в Facebook проанализировал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    Основных задач у "срочно отправляемого госсекретарем США Тиллерсоном в Киев Волкера" — три, считает эксперт. Первая — присутствие в Киеве во время телефонного разговора "нормандской четверки".

    УНИАН
    Курт Волкер

    "С одной стороны — Волкер должен проконтролировать, чтобы Порошенко не сорвал в последний момент разговор. С другой — необходимо проследить, чтобы переговоры закончились договоренностью о конкретной встрече в ближайшее время, а не превратился в балаган с претензиями и требованиями Порошенко", — отмечает аналитик.

    Вторая: "зная, что перед важными переговорами по "Минску" Порошенко практикует обострение на фронте, Волкер несколько дней перед телефонным разговором будет находится в районе боевых действий"

    "Тем самым Трамп дает четкий сигнал Порошенко и Путину: надо воздержаться от взаимных провокаций на Донбассе", — подчеркивает Корнейчук.

    Кстати, в Госдепе сразу заметили тренд по срыву разговора "нормандской четверки" вследствие странных событий возле Красногоровки, где погибли 10 украинских военных, продолжает эксперт. 

    Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Но кто и кого атаковал на самом деле — непонятно. Зато Порошенко пытался использовать ситуацию, как повод отложить телефонный разговор. Да и количество взаимных артобстрелов вдруг резко увеличилось, что приводит к гибели и ранениям местного населения. Подобные "сюрпризы" Трампу не нужны, когда на кону продвижение "Большой сделки", — уверен аналитик.

    И третий, момент, который отметил Корнейчук: "после Киева Волкер отправляется в Париж, где его задача уже стоять над головой у (президента Франции) Макрона, чтобы Франция, как инициатор встречи "нормандской четверки", конкретизировала сроки и место по итогам телефонного разговора". 

    "Плюс — Волкер должен согласовать с французами (и, скорее всего, там будет и представитель Германии) формулу "запуска" Минских соглашений с дополнениями США. Но по сути — это те компромиссы, которые достигли на встрече Трамп-Путин. В частности — доступ ОБСЕ ко всей границе между ЛДНР и Россией", — сообщил эксперт.

    Публикация Дмитрия Корнейчука в Facebook

    Далее же, напомнил он, — визит Волкера к руководству ОБСЕ: "где будет обсуждаться вопрос об увеличении миссии для контроля за фронтом после разведения войск и за границей".

    Напомним, 7 июля Государственный департамент США назначил бывшего посла страны в НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине.

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