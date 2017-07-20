National Interest: сможет ли Волкер закончить войну в Украине

из открытых источников

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Пока президент США Дональд Трамп говорил с Владимиром Путиным в Гамбурге, Госдепартамент объявил о назначении бывшего посла в НАТО на роль нового американского представителя по вопросам Украины. В его мандат входит помощь с имплементацией Минских соглашений. Курта Волкера в Вашингтоне знают как уважаемого и опытного дипломата. Но в Украине его ждут серьезные вызовы", — пишет обозреватель Курт Майлз на страницах The National Interest.

Он напоминает, что Волкер последний раз работал в американском правительстве в первые дни администрации Барака Обамы, оставаясь представителем в НАТО еще со времен Джорджа Буша-младшего. Эту же должность он занял за месяц до конфликта России и Грузии в 2008 году, отметил обозреватель.

"Не известно, сформировали ли эти обстоятельства взгляды Волкера на Кремль или же только укрепили их. Но и в Вашингтоне, и в Москве в основном понимают, что Госсекретарь Рекс Тиллерсон для работы в Украине искал "ястреба", который также верит в дипломатию. И именно поэтому он выбрал Волкера", — говорится в статье.

Сочетание этих качеств могут помочь новому представителю США успешно преодолеть разногласия между Западом и Востоком, которые раньше тормозили процесс решения конфликта, продолжает автор публикации. Бывший член администрации Джорджа Буша-младшего Пол Сандерс считает, что он достаточно опытный и жесткий дипломат, который знает, как сочетать принципы и прагматизм в политике, поэтому его уважают в политических кругах.

УНИАН Курт Волкер

"Кроме того, из-за того, что в России его считают ястребом, к нему точно будут относиться серьезно", — убежден директор Института Киннана в Центре Вудро Вилсона Мэттью Роянский, напоминая, что в резюме Волкера есть позиции и в Национальном совете безопасности, и в ЦРУ. "Назначение Волкера понравится нашим европейским союзникам и правительства Украины", — добавил эксперт.

Тиллерсон, который побывал на саммите G20 вместе с Трампом, назвал Волкера "невероятно квалифицированным" для того, чтобы заставить конфликт в Украине двигаться в направлении мира, пишет Курт Майлз.

Читайте также: Корнейчук: "смотрящий" из США — плохой знак для Порошенко

"Назначение Волкера не требует одобрения в Сенате. Поэтому он уже может приступать к работе. В апреле, еще будучи членом Института МакКейна в Аризонском государственном университете, он обвинял Россию в попытке разрушить порядок в Европе, который установился после Холодной войны, а также в попытке изменить границы Украины, Грузии и Молдовы с помощью грубой военной силы", — пишет автор статьи.

"Записи Волкера времен его работы в американском правительстве также могут дать подсказки относительно того, как он собирается работать на новой позиции. В 2015 году он призвал ввести более жесткие санкции, чем те, которые одобрила администрация Барака Обамы", — говорится в публикации.

"США также должны продолжать поднимать ставки для России с помощью санкций. Запрет пересекать границу и финансовые санкции против Путина и членов его семьи были бы уместны. Только с помощью стойкой решимости мы можем убедить Путина, что цена для него лично и для России слишком высока", — отмечал Волкер. Введение санкций лично против Путина означало бы, что США относятся к нему так же, как к диктатору КНДР Ким Чен Ыну, отмечает обозреватель американского издания.

"Волкер в 2015 году призвал не только США пойти на такой шаг, но и Евросоюз, для того, чтобы отрезать российского президента от демократического мира. Такого не было даже во времена Холодной войны. Также в этом году Волкер обвинял Россию в попытках подорвать западные демократические институты, в распространении вредоносной пропаганды и кибератаках", — пишет Курт Майлз.

Обозреватель замечает, что Волкеру теперь придется совместить свою жесткость с дипломатическими навыками, чтобы закончить войну в Украине. По мнению Роянского, самым большим вызовом для Волкера будет задача согласовать свои действия с администрацией Трампа, чтобы все стороны воспринимали его как представителя президента США.

Курт Волкер был назначен на должность специального представителя США по вопросам Украины в пятницу, 7 июля. 9 июля вместе с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном он посетил Украину. Позже он встретился с представителем Киева в контактной группе по Донбассу Леонидом Кучмой. Стороны обсудили урегулирование ситуации в Донбассе и договорились о поддержке дальнейших контактов на постоянной основе.

УНИАН Курт Волкер и Владимир Гройсман

Спецпредставитель по Украине в госдепе Курт Волкер — экс-посол США при НАТО (в 2008-2009 гг.) будет координировать активность Вашингтона по урегулированию ситуации в Донбассе в тесном контакте с украинской стороной и участниками "нормандского формата" — Россией, Германией и Францией.