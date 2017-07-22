Названа точная дата и время телефонного разговора в "нормандском формате"

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КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Французские власти подтвердили проведение телефонных переговоров лидеров "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия, Украина) 24 июля, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

"11.00 (12.00 по Киеву) — телефонный разговор в "нормандском формате" с президентом Украины Петром Порошенко, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель", — значится в графике президента Франции Эммануэля Макрона.

Порошенко в начале июля заявил, что телефонный разговор лидеров нормандского формата ожидается в июле. После этого 19 июля министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" может состояться в период с 24 по 30 июля. А в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры пройдут 24 июля.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.