Подробности визита спецпредставителя США Курта Волкера в Донбасс

"Мы хотим, чтобы США были более задействованы (в вопросе разрешения конфликта в Донбассе — Ред.)… Мы хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы была возможность двигаться далее, восстановить территорию", — сказал Волкер на пресс-конференции в Краматорске в воскресенье, которую транслировал телеканал "112 Украина".

На вопрос о том, есть ли представление у США, что ситуация в Донбассе — это не гражданская война, а якобы "агрессия РФ", Волкер ответил: "Да, мы это понимаем. Мы видели, как этот конфликт начался…".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.