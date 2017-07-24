Спецпредставитель США по Украине Волкер прибыл в Киев

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прибыл в Киев для встречи с представителями украинских властей, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе американского посольства в украинской столице.

Официальная делегация Госдепа США во главе с Волкером в воскресенье находилась с визитом в Донбассе. Госдеп США ранее сообщил, что Волкер в понедельник проведет встречу с представителями украинской власти. Сам Волкер заявил, что в ближайшие дни планирует встречи с представителями "нормандской четверки", Евросоюза, НАТО, ОБСЕ и Британии по ситуации в Донбассе.

"Да, могу подтвердить (что Волкер уже в Киеве – ред.)", — сказали в посольстве. Вместе с тем, в ведомстве не стали комментировать программу визита Волкера, в том числе то, намерен ли он посетить РФ.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.