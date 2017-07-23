Волкер: США понимают, что в Донбассе не гражданская война

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер заявляет, что в США есть понимание, что на востоке Украины "происходит российская агрессия".

"Мы все хотим, чтобы Украина восстановила свои территориальные границы, и чтобы местные жители снова жили нормальной и мирной жизнью", — цитирует УНИАН.

Также он согласился со словами, что в США есть четкое представление, что в Украине происходит не гражданская война, а "российская агрессия".

"Да, мы понимаем", — заявил Волкер.

"Мы видели, что произошло. Мы понимаем, как этот конфликт начался, мы понимаем, как этот конфликт сегодня контролируется. И именно поэтому это важно, если Соединенные Штаты станут более задействованными. И мы пытаемся найти способ, чтобы изменить стратегические перспективы для того, чтобы принять другие решения и перейти к тому, чтобы увидеть восстановление украинской территории", — добавил он.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.