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    Политика

    Волкер: США понимают, что в Донбассе не гражданская война

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (40)

    (обновлено: )20004
    Специальный представитель Госдепа США Курт Волкер заявил: Штаты хотят, чтобы Украина восстановила свои территориальные границы, и чтобы местные жители снова жили нормальной и мирной жизнью.
    Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Курт Волкер в Донбассе
    Пресс-центр АТО, facebook

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер заявляет, что в США есть понимание, что на востоке Украины "происходит российская агрессия".

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    "Мы все хотим, чтобы Украина восстановила свои территориальные границы, и чтобы местные жители снова жили нормальной и мирной жизнью", — цитирует УНИАН.

    Также он согласился со словами, что в США есть четкое представление, что в Украине происходит не гражданская война, а "российская агрессия".

    "Да, мы понимаем", — заявил Волкер.

    "Мы видели, что произошло. Мы понимаем, как этот конфликт начался, мы понимаем, как этот конфликт сегодня контролируется. И именно поэтому это важно, если Соединенные Штаты станут более задействованными. И мы пытаемся найти способ, чтобы изменить стратегические перспективы для того, чтобы принять другие решения и перейти к тому, чтобы увидеть восстановление украинской территории", — добавил он.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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