Реинтеграция Донбасса. Об элементарных правах человека все забыли — Тарута

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

На заседании Совета безопасности и обороны 10 июля не рассматривали проект реинтеграции Донбасса, как планировалось ранее. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что окончательный вариант законопроекта не готов, работа над ним продолжается. Она добавила, что этот вопрос будет вынесен на рассмотрение СНБО в ближайшее время.

Перспективы реинтеграции Донбасса и переформатирования АТО в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал народный депутат, экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи підтримуєте ви ідею реінтеграції Донбасу? Чи на часі вона?

— Підтримувати ще нічого, бо ми ще не бачили його, тому ми зараз тільки кажемо відносно версій, відносно концепцій. Сьогодні, коли ми проводили зранку круглий стіл "Реінтеграція: міжнародна практика та українські реалії", який організувала парламентська платформа "Майбутнього Донбасу", ми з допомогою швейцарського посольства і Ради Європи, а також одного дуже відомого міжнародного фонду, запросили дуже гарних спікерів, експертів. Це був Джон Пакер, директор Центру з прав людини і професор права в університеті Оттави, це консультант, який на протязі 30 років допомагає ООН вирішувати дуже важливі питання відносно різних ситуацій у світу, а також колишній міністр з питань примирення та громадянської рівності. І якраз на дуже гарному заході, де спілкувалися відносно майбутнього Донбасу, Ірина Геращенко сказала, що в найближчі часи буде засідання ради РНБО, і там буде розглянуто цей проект закону, і тоді ми остаточно з'ясуємо, що ж там таке, тому що поки ніхто це не бачив. І тому мені здається, що треба зараз спілкуватися, що робити, а не відносно того проекту закону, який ніхто не бачив. Тому що якщо це закон про війну, то я точно не буду голосувати. Якщо про мир — так, треба остаточно з'ясувати все і після цього сказати, що там так, що не так і тільки тоді зможемо казати про якусь його підтримку.

Якщо говорити про ідеї реінтеграції, які б ви підтримали?

— Якщо ми кажемо, що суть не змінюється, то тоді питання: а заради чого? Тому що якраз сьогодні наші міжнародні експерти сказали, що дуже важливо, щоб все ж таки в Україні не забували за міжнародне право. Тому що є дуже багато зобов'язань української влади і в цілому України відносно захисту прав людини. І те, що стосується конвенції прав ООН, і що стосується Ради Європи. Що стосується і української Конституції. Але за це всі забули. І тому перше таке завдання, допомога кожній людині, яка там перебуває. В цьому законі, проекті чи концепції, я нічого цього не бачив. А мої пропозиції були інші. Вони, я їх вже озвучував, це змінити майданчики в рамках нормандського формату, змінити місце, замість Мінську — Відень. Чому Відень? Тому що Відень — це місце, де дуже багато досвіду, багато проходить міжнародних дискусій і переговорних процесів відносно врегулювання багатьох конфліктів в світі. Там знаходиться ОБСЄ, головна штаб-квартира, і сьогодні очолює ОБСЄ міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц. З 1 січня буде Австрія керувати в ЄС…

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