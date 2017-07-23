Волкер: в Донбассе "не замороженный конфликт, а горячая война"

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что ситуация в Донбассе — "это не замороженный конфликт, а горячая война".

Официальная делегация госдепа США во главе с Волкером в воскресенье находится с визитом в Донбассе.

"Я приехал сюда лично, чтобы ознакомиться с деталями данных событий. Могу сказать, что это ужасная трагедия, ведь мы знаем, что Украина — цветущее государство… Наша главная задача — восстановить целостность и суверенитет Украины. Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война. А цена опасно высока — человеческие жизни", — цитирует Волкера штаб АТО в Facebook.

Пресс-центр АТО Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и посол США в Украине Мари Йованович

По данным штаба, делегация посетила Авдеевку, где провела встречу с военными, представителями военно-гражданской администрации и пострадавшими жителями города. "По словам Курта Волкера, после визита в Украину он планирует провести ряд встреч с представителями правительств европейских стран для того, чтобы консолидировать позицию по ситуации в зоне АТО с нашими союзниками", — говорится в сообщении пресс-центра.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.