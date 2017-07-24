Хроника 23 июля: Волкер на Донбассе, взрыв в гостинице Луцка, теракт в Кабуле

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 23 июля, спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер посетил Донбасс, Российский суд арестовал прокурора и следователя по делу Януковича, а в Харькове зафиксирована вспышка ботулизма. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Представители Госдепа США в зоне АТО

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер и посол США в Украине Мари Йованович начали визит в зону АТО, сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты должны быть больше задействованы в разрешении конфликта в Донбассе. "Мы хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы была возможность двигаться далее, восстановить территорию", — сказал Волкер.

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Российский суд арестовал прокурора и следователя по делу Януковича

Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам ГПУ Вадима Приймачка, которые являются участниками стороны обвинения в процессе Оболонского суда Киева по делу экс-президента Виктора Януковича. Ранее прокурор Руслан Кравченко сообщил, что по делу о госизмене Януковича проходит более ста свидетелей, среди которых есть действующие и бывшие высокопоставленные чиновники. Всех их допросят в суде.

В Харькове зафиксирована вспышка ботулизма

В Харьковскую инфекционную больницу была госпитализирована 22-летняя местная жительница с предварительным диагнозом ботулизм, сообщает в воскресенье пресс-служба полиции Харьковской области. Состояние здоровья девушки тяжелое. Правоохранители установили, что девушка отравилась вяленой рыбой, которую накануне приобрела в одном из магазинов на улице Клочковская.

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В Луцке прогремел взрыв в гостинице

В гостинично-ресторанном комплексе Patio di Fiori в Луцке произошел взрыв, а затем пожар. По данным местных СМИ, взрыв прогремел около 2 ночи. Сначала загорелся первый этаж, где расположено помещение ресторана. Издания со ссылкой на медиков сообщает о двух пострадавших. "На месте немало людей, которые вышли из близлежащих домов, ведь пожару предшествовал мощный взрыв, который и разбудил их. По предварительным данным, полицейские подозревают поджог. Следователи установят обстоятельства произошедшего", — сказано в сообщении.

Народная артистка Муравьева попала в базу "Миротворца"

Сведения о российских актерах Борисе Клюеве, Ирине Муравьевой и Людмиле Поляковой внесены в базу украинского сайта "Миротворец" из-за гастролей в Крыму. Как отмечается на сайте, они попали в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" и "незаконной гастрольной деятельности" в Крыму. Вместе с ними по тем же причинам базу пополнили актеры Александр Вершинин, Василий Бочкарев и Людмила Титова.

Умер первый легальный советский миллионер

В России умер бизнесмен Артем Тарасов, который был одним из первопроходцев-кооператоров времен перестройки в СССР конца 1980-х годов. Ему было 67 лет. По данным СМИ, причиной смерти Тарасова стала пневмония, которую он пытался побороть самостоятельно. Его тело в воскресенье обнаружил друг, который принес ему лекарство.

Непогода на Закарпатье: ливни привели к поднятию уровня воды в реках

Сильные ливневые дожди, которые прошли на Закарпатье в воскресенье, привели к значительному поднятию уровня воды в реках региона, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). "По состоянию на 16:00 23 июля в верховьях Латорицы прошли сильные ливневые дожди, уровень в пгт Нижние Ворота вырос на 1.0 — 1.5 м, вода доходит к коренным берегам, несет деревья, кусты", — сообщает ГСЧС.

Мощный взрыв в Кабуле: более 20 человек погибли

Министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что жертвами взрыва в Кабуле стали 24 человека, еще 42 получили ранения, все пострадавшие — мирные жители. Смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула в понедельник утром. Телеканал Tolo News передавал, что взрыв прогремел неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика.

Ежегодно 23 июля наша планета отмечает Всемирный день китов и дельфинов (World Whale and Dolphin Day). Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия, после 200 лет беспощадного истребления, ввела запрет на китовый промысел. Запрет действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены.