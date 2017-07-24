Волкер посоветовал отодвинуть узкопартийные интересы ради Донбасса

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Политическое единство внутри Украины является крайне важным для сохранения территориальной целостности страны, сообщает пресс-служба Верховной Рады со ссылкой на заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера на встрече с депутатами.

"Волкер акцентировал (внимание) на необходимости поддержки людей, которые проживают на временно оккупированных территориях, чтобы они знали, что они являются важными для Украины. Также он обратил внимание участников встречи, что для возвращения территориальной целостности и суверенитета крайне важным является сохранение политического единства внутри страны, ради которого политические силы должны работать как одна национальная команда, подвигая свои узкопартийные интересы, собственные амбиции на второй план", — говорится в сообщении на сайте Верховной Рады.

Официальная делегация госдепа США во главе с Волкером в воскресенье находилась с визитом в Донбассе.

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Спецпредставитель США заявлял, что в ближайшие дни планирует встречи с представителями "нормандской четверки", Евросоюза, НАТО, ОБСЕ и Британии по ситуации в Донбассе. В понедельник Волкер и посол США в Украине Мари Йованович встретились с вице-спикером Рады Оксаной Сыроид и рядом депутатов.