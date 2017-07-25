Якубин: будущее Донбасса во многом зависит от... семьи Трампа

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

"Нормандская четверка" вновь обсудила ситуацию в Донбассе – на этот раз по телефону. Президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, президент РФ Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко услышали доклад Председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурула Апакана и его заместителя Александра Хуга. Сообщается, что все участники переговоров уверены в важности полного прекращения огня, вывода тяжелого вооружения и проведения разведения сил с круглосуточным мониторингом ситуации СММ ОБСЕ.

Кроме того, во время переговоров лидеры "нормандской четверки" решили согласовать окончательные шаги по имплементации Минских договоренностей, приняли решение во второй половине августа провести встречу внешнеполитических советников глав государств "нормандского формата".

"Четверка" ждет позиции США

Во многом сами переговоры стали возможны вследствие активности Эммануэля Макрона, сообщил в комментарии РИА Новости Украина политолог Алексей Якубин: Макрон постарался включиться в переговорный процесс, показать, что заявления, которые были до этого, до G20, реализовались хоть во что-то.

"Если говорить о каких-то результатах, мне кажется, что ключевые стороны остались при своем. Единственный момент, что теперь в этот процесс действительно более активно включены США, потому что как раз телефонный разговор "нормандской четверки" совпал с присутствием в Киеве Курта Волкера, его группы. И я думаю, что тут тоже происходил сбор дополнительной информации американской стороной по этому вопросу", – сообщил эксперт.

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В целом же после переговоров напрашивается глобальный вывод, что "все остается как есть", добавил Якубин.

"Каких-то подвижек именно в формате "нормандской четверки" мы не увидели. Она договорилась даже не о встрече, а договорилась о встрече советников по международным делам в августе. Это говорит о том, что какого-то большого прогресса здесь не произошло. И во многом, я не исключаю, это связано с тем, что представители "нормандской четверки" в какой-то мере – в ожидании, какой будет дальнейшая внешнеполитическая стратегия США – по поводу Украины и России", – заявил эксперт.

"США будут активнее включаться в процесс"

"Нормандская четверка" поговорила, но параллельно с этим происходит сбор информации, постройка новых информационных каналов со стороны спецпредставителя США Курта Волкера, подчеркнул политолог.

"Я думаю, что ближайшие 2-3 месяца нам покажут, насколько США будут готовы выбрать какую-то из стратегий по поводу Украины и будут готовы (ее) реализовывать. Потому что пока понятно, что в этой группе рассматриваются два сценария. Первый сценарий: заморозить ситуацию как есть, только заниматься миротворческими аспектами, обменом военнопленных – и все, о политической части не говорить. А второй сценарий: США будут активнее включаться в этот процесс со стороны администрации Трампа и будут пытаться повлиять на Киев в попытке некой реализации минских соглашений в политическом смысле", – высказал мнение Якубин.

Пока же США, продолжил он, до конца не выработали для себя какой-то стратегии, но при этом выбрали стратегию неэскалации.

"Даже в заявлениях Волкера, которые мы слышали, он призывает обращать внимание на гуманитарный аспект, (что) стоит думать о людях, которые оказались на неподконтрольных территориях… Это говорит о том, что пока США главную свою цель ставят в том, чтобы уменьшить уровень эскалации вокруг этой ситуации. И "нормандская четверка", в какой-то мере, мне кажется, тоже крутилась вокруг этих вещей: уменьшить эскалацию и подумать на будущее, где возможны какие-то точки дальнейшего роста – если говорить о минском процессе. В первую очередь, по обмену военнопленными и разведению сторон", – считает эксперт.

Что может встряхнуть ситуацию

Якубин также ответил на вопрос, что, по его мнению, может "встряхнуть" ситуацию, радикально ее изменить.

"Я думаю, что это будет во многом зависеть от американского фактора, от семьи Трампа – давайте честно говорить. Если там будет принято четкое решение, что для себя Трамп решает закрыть проблему с Украиной, то США концентрируют усилия, чтобы сдвинуть (ситуацию) с этой мертвой точки. Пока этого не происходит, мы будем видеть подвисание, потому что европейцы в какой-то мере исчерпали аргументы, с которыми они обращаются и к Порошенко, и к России", – рассказал политолог.