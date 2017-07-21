Не первый и не последний: артисты пытаются примирить Украину и Россию

Иван Иванцов, РИА Новости Украина

Украина спорит об искренности актеров — с чего бы? Они сами дают повод. Известно, что после победы "евромайдана", после ухода Крыма и начала войны на востоке Украины, Киев предпринял попытки оградить неокрепшие умы от влияния "русского мира".

Запретили вещание российских телеканалов, запретили десятки фильмов и телесериалов, запретили даже ввоз российских книг без особого разрешения.

Понятно, что Киев счел необходимым закрыть двери и перед многими российским актерами и деятелями культуры. Но в то же время нашлись в России артисты, которые поддержали Майдан и встали на сторону украинских властей в конфликте на востоке страны.

"Мы за мир, но…"

Многие украинские актеры поддержали Майдан и войну. Сначала это выглядело это как… борьба за мир.

Так, актеры киевских театров выступили в 2014 году с коллективным обращением к российским коллегам: "не хотим, чтобы нас поссорили", "давайте жить дружно"…

Но, скорее, это была "дымовая завеса": актеры уверяли, что в России "вся информация об Украине неверна", что нет никаких бандеровцев, нет никакой "коричневой чумы", а на Майдане… победила демократия. Возможно, они и сами верили в это. Это обращение было записано еще до того, как в Донбассе пролились реки крови.

Громкие заявления — раз

Актерские миры России и Украины действительно тесно связаны, поэтому в дальнейшим громкость информповодов обеспечивалась известностью "неофитов украинской идеи" на российской сцене.

Так, много шума наделал российско-украинский актер Анатолий Пашинин (известен по фильмам "Грозовые ворота", "Адмирал", "В поисках приключений" и др.) Он уехал в Украину, в Запорожье, был на Майдане, где, по его словам, наблюдал "рождение свободных людей", выступал перед бойцами в зоне АТО, заявил своей о ненависти к России.

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Кроме того, он крепко запомнился тем, что задолго до Гордона выступил с идеей забрать у украинских пенсионеров право голосовать (об этом он сказал в интервью Газете.ua).

В поисках объяснений некоторые лицедеи привычно обвинили "совок" (словно сами жили тогда на другой планете — нет, жили в СССР и клялись в верности…). Так, Ада Роговцева заявила в интервью СМИ. что "война — это следствие советской страны!"

"Это ведь не столкновение русскоязычных людей Донбасса с националистами, а конфликт кондового советского сознания с мыслящими современными людьми", — считает артистка, не раз побывавшая в зоне АТО.

Гастролировала в районе спеоперации и певица Настя Приходько, которую когда-то Россия послала на "Евровидение".

Среди "перебежчиков" один из самых известных — российско-украинский актер Алексей Горбунов (его помнят по ролям в сериалах в телесериалах "Графиня де Монсоро", "День рождения Буржуя", "Марш Турецкого", "Красная капелла" и других).

Хотя на самом деле "перебежчиком" его считать трудно: ведь Горбунов после Майдана перебрался в родной Киев. Здесь он сделал ряд заявлений и снялся в сериале "Гвардия".

По словам актера, он поддерживал деньгами бойцов, воюющих в АТО. А потом говорил, что деньги заканчиваются (о безденежье заявлял и Пашинин).

Шоумен и актер Владимир Зеленский, поддерживая АТО, продолжал зарабатывать деньги в России — что вызвало там небольшой скандал. Но позже все успокоились.

Громкие заявления — два

Но время идет, взгляды меняются… Сначала украинский певец Дорн, ранее выступавший в футболке с изображением тризуба, спел на фестивале "Дикая мята" в России.

Мало того, Дорн заявил в интервью российскому видеоблогеру Юрию Дудю, что "ему нравится думать": русские и украинцы — братья, и скоро они помирятся… Это вызвало настоящую бурю в соцсетях.

А Алексей Горбунов на Одесском фестивале неожиданно призвал примириться с Россией.

"Мы обязаны примириться. Поскольку, во-первых, это уже очень долго продолжается, и люди гибнут со всех сторон. И задача всех людей — заканчивать войны вообще и находить выход. У меня сердце кровью обливается четвёртый год. Я жду не дождусь, когда это всё закончится", — сказал актер.

Это высказывание также вызвало бурную реакцию в соцсетях. Однако не все поверили в искренность новоявленного миротворца. Отдельные скептично настроенные граждане предположили, что актер понял: на Украине ему заработать на жизнь будет сложно.

Но мы склонны считать, что продолжающаяся бойня на востоке действительно заставляет людей пересмотреть свои взгляды. Возможно, кто-то из участников видеообращения 2014 года, о котором мы упоминали, сейчас сказал бы совсем другие слова — но… молчит по понятным причинам. Ведь демократия по-майдановски не поощряет многообразия мнений.

Как бы то ни было, все больше людей начинают понимать: пора остановить бессмысленную бойню.

Стоит напомнить, что Россия не считает себя стороной во внутриукраинском конфликте. Однако Киев настаивает: война идет именно с Россией. И продолжает усиливать запретительные меры, в том числе — в сфере культуры.