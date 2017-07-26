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    Волкер: в Украине больше танков из России, чем во всей Европе

    (обновлено: )3101
    Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, Россия находится в Украине со всем своим тяжелым вооружением, это очень большой военный контингент.
    Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и посол США в Украине Мари Йованович
    Пресс-центр АТО

    МОСКВА, 26 июл — РИА Новости Украина. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер утверждает, что в стране находится сейчас больше российских танков, чем есть у всех стран Западной Европы, вместе взятых, при этом он не привел никаких доказательств.

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    "Россия уже находится в Украине со всем своим тяжелым вооружением. Там сейчас больше российских танков, чем есть у всех стран Западной Европы, вместе взятых. Это очень и очень большой военный контингент", — сказал Волекр в интервью изданию "Новое время".

    По его словам, "еще больший" российский контингент расположен "и у границ Украины". При этом он отметил, что "у России есть полное право это делать".

    анее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что планирует в ближайшее время провести переговоры с представителями России касательно урегулирования ситуации в Донбассе, при этом он не считает возможным посещение неподконтрольных Киеву территорий из-за отсутствия гарантий безопасности.

     

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