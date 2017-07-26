В ДНР считают, что Волкеру все же стоит посетить республики

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер должен посетить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, если Вашингтон заинтересован в урегулировании в Донбассе, заявил в среду в ходе видеоконференции председатель Народного совета, полпред ДНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин.

Официальная делегация госдепа США во главе с Волкером в воскресенье находилась с визитом в Донбассе, в понедельник Волкер провел ряд встреч в Киеве. Он также заявил, что до конца текущей недели намерен пообщаться с другими сторонами, вовлеченными в урегулирование конфликта на Украине.

По словам Пушилина, последние заявления Волкера, которые он сделал после посещения подконтрольной Киеву территории Донбасса, не нацелены на мирное решение конфликта.

"Я имею в виду заявление (Волкера — Ред.) о наличии у нас танков суммарно большего, чем у всех стран Европы. Мне непонятна такая позиция, хотя она мне может даже льстит, что мы находимся в таких защищенных условиях, но непонятно откуда берутся такие данные. Это нелепая пропаганда Украины, не более того", — сказал Пушилин.

"Хотелось бы, чтобы была правильная картинка у Волкера, он должен был к нам приехать, поговорить с людьми, если бы он был заинтересован в плане мирного разрешения ситуации", — добавил он.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что планирует в ближайшее время провести переговоры с представителями России касательно урегулирования ситуации в Донбассе, при этом он не считает возможным посещение неподконтрольных Киеву территорий из-за отсутствия гарантий безопасности.