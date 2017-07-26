наверх
26.07.201714:54
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    В ДНР считают, что Волкеру все же стоит посетить республики

    (обновлено: )45
    Полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин заявил, что Волкер должен приехзать в ЛДНР, чтобы получить "правильную картинку".
    Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер
    Пресс-центр АТО, facebook

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер должен посетить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, если Вашингтон заинтересован в урегулировании в Донбассе, заявил в среду в ходе видеоконференции председатель Народного совета, полпред ДНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин.

    Анна Шелест
    Скриншот с видео радиостанции Голос Столицы
    Добьется ли Волкер предоставления оружия Украине?

    Официальная делегация госдепа США во главе с Волкером в воскресенье находилась с визитом в Донбассе, в понедельник Волкер провел ряд встреч в Киеве. Он также заявил, что до конца текущей недели намерен пообщаться с другими сторонами, вовлеченными в урегулирование конфликта на Украине.

    По словам Пушилина, последние заявления Волкера, которые он сделал после посещения подконтрольной Киеву территории Донбасса, не нацелены на мирное решение конфликта.

    "Я имею в виду заявление (Волкера — Ред.) о наличии у нас танков суммарно большего, чем у всех стран Европы. Мне непонятна такая позиция, хотя она мне может даже льстит, что мы находимся в таких защищенных условиях, но непонятно откуда берутся такие данные. Это нелепая пропаганда Украины, не более того", — сказал Пушилин.

    "Хотелось бы, чтобы была правильная картинка у Волкера, он должен был к нам приехать, поговорить с людьми, если бы он был заинтересован в плане мирного разрешения ситуации", — добавил он.

    Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что планирует в ближайшее время провести переговоры с представителями России касательно урегулирования ситуации в Донбассе, при этом он не считает возможным посещение неподконтрольных Киеву территорий из-за отсутствия гарантий безопасности.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эдмонд Саакян. Архивное фото
    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре
    Медведчук Виктор
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Заседание Совета Федерации РФ
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Скорая помощь в Киеве. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?