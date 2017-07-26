США не будут "ломать" минский формат по Донбассу – Волкер

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон не намерен менять минский формат по урегулированию конфликта в Донбассе.

"В минском процессе важны несколько моментов. Во-первых, эти соглашения являются действующим механизмом переговоров и мы не хотим его ломать. Во-вторых, это — механизм, согласно которому Россия в очередной раз подтвердила свое намерение восстановить территориальную целостность Украины. Это очень важно", — заявил Волкер в интервью BBC.

По мнению спецпредставителя США, минские договоренности являются механизмом, позволяющим влиять на поведение России в решении конфликта через санкции, которые Запад намерен сохранять до выполнения этих соглашений.

На вопрос, как он оценивает свои шансы добиться урегулирования конфликта, Волкер заявил, что "все будет зависеть от того, смогут ли стороны урегулирования построить правильный стратегический диалог и найти решения".

Ранее Волкер заявил, что планирует в ближайшее время провести переговоры с представителями России касательно урегулирования ситуации в Донбассе, при этом он не считает возможным посещение неподконтрольных Киеву территорий из-за отсутствия гарантий безопасности.