Волкер не считает возможным посещать ЛДНР

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что планирует в ближайшее время провести переговоры с представителями России касательно урегулирования ситуации в Донбассе, при этом он не считает возможным посещение неподконтрольных Киеву территорий из-за отсутствия гарантий безопасности.

Официальная делегация госдепа США во главе с Волкером в воскресенье находилась с визитом в Донбассе, в понедельник Волкер провел ряд встреч в Киеве. Он также заявил, что до конца текущей недели намерен пообщаться с другими сторонами, вовлеченными в урегулирование конфликта в Донбассе.

"Я должен пообщаться с представителями России в последующие несколько недель. Мы еще не согласовали день и место, но мы это сделаем, и, по моему мнению, это стратегически важный разговор", — сказал Волкер в интервью BBC, перевод которого опубликован на украинском сайте издания.

Он также считает, что для поездки на неподконтрольные Киеву территории Донбасса нет возможности из-за отсутствия гарантий безопасности. "Не думаю, что это безопасно. Ведь даже наблюдателей ОБСЕ обстреливают, когда они пытаются проехать на ту территорию. Поэтому, думаю, важнее обсуждать этот вопрос с Москвой", — сказал Волкер.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.