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    Общество

    Четверть украинцев, уехавших на заработки, работают в России - опрос

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    Большинство работающих украинцев в России заняты в сфере строительства и ремонта, а в странах ЕС – на сельскохозяйственных работах и в сфере работы по дому.
    Пограничники проверяют документы. Архивное фото
    пресс-служба Госпогранслужбы Украины

    КИЕВ, 9 фев – РИА Новости Украина. Четверть украинцев, выехавших из страны на заработки, работают в России, больше всего жителей Украины едут в поисках работы в Польшу, следует из результатов опроса социологической группы "Рейтинг", обнародованных в среду.

    Ранее замглавы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что на территории России находятся около 3 миллионов украинцев.

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    REUTERS Carlos Barria
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    "Больше всех опрошенных выезжали на работу в Польшу — 36%, на втором месте Россия (25%), по 5% работали в Чехии и Германии, 3% — в Италии, остальные — в других странах, в основном, Западной Европы. Почти 30% респондентов отказалась отвечать на этот вопрос", — говорится в исследовании.

    Согласно данным опроса, почти половина (43%) украинцев работают в сфере строительства и ремонта, 23% респондентов — на сельскохозяйственных работах, 10% опрошенных — в работах по дому, а по 3% ответивших имели опыт работы в компьютерной сфере, уходу за детьми, ресторанном бизнесе. Лишь 1% респондентов заявили, что работают уборщиками.

    Большинство работающих украинцев в России заняты в сфере строительства и ремонта, а в странах ЕС – на сельскохозяйственных работах и в сфере работы по дому. В опросе отмечается, что 35% респондентов работают за рубежом официально, 61% опрошенных — неофициально и 4% не ответили.

    В опросе, который проходил 1-10 декабря, приняли участие 436 респондентов, которые работали за рубежом в течение последних пяти лет, статистическая ошибка не превышает 5%.

    Напомним, в  связи с нехваткой рабочей силы на предприятиях республики правительство Чехии в среду приняло решение об увеличении ежемесячной квоты на прием граждан Украины до 800 человек.

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