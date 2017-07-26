В Ростове будут судить украинца, обвиняемого в подготовке теракта

MARVIN RECINOS/AFP

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Северо-Кавказский окружной военный суд в среду приступит к рассмотрению уголовного дела гражданина Украины Алексея Сизоновича, обвиняемого в участии в подготовке теракта, который планировалось совершить в сентябре прошлого года, сообщает суд.

"26 июля 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении Сизоновича Алексея Ивановича, 1956 года рождения (Украина, Луганская область), обвиняемого в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 222.1, ч. 1 ст. 322 УК РФ", – отметили в суде, уточнив, что заседание планируется начать в 14.00.

По версии органов предварительного расследования, Сизонович и "неустановленное следствием лицо" в апреле 2014 года в Киеве создали организованную группу, вступив в преступный сговор, для совершения взрывов и террористических актов на территории Украины и РФ.

"Неустановленное лицо осуществляло руководство, а подсудимый Сизонович собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры, а также, обладая специальными познаниями в области взрывотехники, изготавливал различные взрывные устройства", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в конце мая прошлого года Сизонович получил указание выехать в город Каменск-Шахтинский Ростовской области, чтобы осмотреть и сфотографировать железнодорожный вокзал и вокзал станции "Лихая", чтобы определить места закладки взрывных устройств. Как отмечает ведомство, действия украинца были подготовкой к террористическому акту, который планировалось совершить в сентябре 2016 года.

"Осуществить задуманное не удалось, так как подсудимый был задержан сотрудниками правоохранительных органов", — заявляют в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что действия россиянина Виктора Агеева, задержанного в Донбассе, определены как терроризм.