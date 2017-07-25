В РФ требуют предоставить консульский доступ к задержанному россиянину Агееву

КИЕВ, 25 июл – РИА Новости Украина. РФ требует предоставить незамедлительный консульский доступ к задержанному в Украине россиянину Виктору Агееву, говорится в сообщении МИД РФ.

"Киев, лишая Агеева права на консульскую защиту, нарушает Консульскую конвенцию между Российской Федерацией и Украиной 1993 года, а также Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года. Призываем МИД Украины обеспечить безусловное выполнение украинскими компетентными органами положений упомянутых международных договоров и требуем предоставить незамедлительный доступ консульских должностных лиц к Агееву", — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что российские диппредставительства в Украине находятся в постоянном контакте с адвокатом Агеева и делают все необходимое для обеспечения защиты прав задержанного россиянина.

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что 24 июня два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе в районе Бахмутской трассы. Ряд украинских СМИ распространили данные, что среди захваченных был Агеев, который, по утверждению украинской стороны, является действующим российским военным-контрактником. Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате "российского военнослужащего" Агеева. Южный военный округ сообщил, что задержанный на востоке Украины Агеев проходил службу по призыву, в 2016 году уволился в запас и больше не имел к службе отношения.