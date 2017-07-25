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    Россия

    В РФ требуют предоставить консульский доступ к задержанному россиянину Агееву

    (обновлено: )4210
    Как отмечается, российские диппредставительства в Украине находятся в постоянном контакте с адвокатом Агеева и делают все необходимое для обеспечения защиты прав задержанного россиянина.
    Россиянин Виктор Агеев
    Украинская правда

    КИЕВ, 25 июл – РИА Новости Украина. РФ требует предоставить незамедлительный консульский доступ к задержанному в Украине россиянину Виктору Агееву, говорится в сообщении МИД РФ.

    Кирилл Сергеев
    Censor.net.ua
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    "Киев, лишая Агеева права на консульскую защиту, нарушает Консульскую конвенцию между Российской Федерацией и Украиной 1993 года, а также Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года. Призываем МИД Украины обеспечить безусловное выполнение украинскими компетентными органами положений упомянутых международных договоров и требуем предоставить незамедлительный доступ консульских должностных лиц к Агееву", — говорится в сообщении.

    В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что российские диппредставительства в Украине находятся в постоянном контакте с адвокатом Агеева и делают все необходимое для обеспечения защиты прав задержанного россиянина.

    Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что 24 июня два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе в районе Бахмутской трассы. Ряд украинских СМИ распространили данные, что среди захваченных был Агеев, который, по утверждению украинской стороны, является действующим российским военным-контрактником. Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате "российского военнослужащего" Агеева. Южный военный округ сообщил, что задержанный на востоке Украины Агеев проходил службу по призыву, в 2016 году уволился в запас и больше не имел к службе отношения.

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