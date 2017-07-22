СБУ квалифицировала действия задержанного россиянина Агеева

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Действия россиянина Виктора Агеева, задержанного в Украине, определены как терроризм, заявил на брифинге глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Действия Агеева квалифицируются как терроризм", — сказал Грицак, отвечая на вопросы журналистов, его брифинг транслировали украинские телеканалы.

Он добавил, что в ближайшее время уголовное дело в отношении него будет расследовано.

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что 24 июня два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе в районе Бахмутской трассы. Ряд украинских СМИ распространили данные, что среди захваченных был Агеев, который, по утверждению украинской стороны, является действующим российским военным-контрактником. Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате "российского военнослужащего" Агеева. Южный военный округ сообщил, что задержанный на востоке Украины Агеев проходил службу по призыву, в 2016 году уволился в запас и больше не имел к службе отношения.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.