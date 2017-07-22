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    Общество

    Появилось фото встречи задержанного россиянина с матерью

    (обновлено: )6202
    Глава СБУ Василий Грицак сообщил, что мать задержанного россиянина Виктора Агеева обратилась к главе государства по поводу помилования сына.
    Россиянин Виктор Агеев
    Украинская правда

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Мать задержанного в Украине россиянина Виктора Агеева приехала в Украину и провела встречу с  сыном, сообщил на брифинге в субботу глава службы безопасности Украины Василий Грицак.

    Павел Каныгин, facebook
    Виктор Агеев с матерью

    Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что 24 июня два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе в районе Бахмутской трассы. Ряд украинских СМИ распространили информацию, что среди захваченных был Агеев, который, по утверждению украинской стороны, является действующим российским военнослужащим-контрактником. Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате "российского военнослужащего" Агеева.

    "Вы знаете, что мать Агеева обратилась к главе государства по поводу помилования сына. Это не совсем наша компетенция, но наши следователи по поручению главы государства пошли навстречу – просто сейчас в Старобельске проходит встреча плененного в Донбассе российского военного Агеева с его матерью", — сказал Грицак.

    Он также пообещал предоставить видеозапись с Агеевым, на котором плененный якобы "сдает" российских военных, которые участвуют в конфликте на Украине. Однако на брифинге показали лишь отрывок видео с Агеевым, на котором практически ничего не разобрать из его слов. Грицак заявил, что Аагеев неохотно перечислял фамилии.

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