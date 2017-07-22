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    СБУ обвиняет руководство России в дестабилизации ситуации в Украине

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    Глава СБУ заявил, что президент России Владимир Путин раскритиковал своего помощника Владислава Суркова за провал операции по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине.
    Василий Грицак. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил высшее руководство Российской Федерации в попытке расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине летом этого года.

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    По словам Грицака, согласно оперативной информации на закрытом совещании высшего руководства РФ в мае президент РФ Владимир Путин раскритиковал своего помощника Владислава Суркова за провал операции по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, сообщает "Украинская правда".

    "При этом поставил ему новую задачу — в кратчайшие сроки добиться так называемой "перезагрузки правящего режима в Украине", — сказал Грицак.

    Грицак утверждает, что 12 июля по указанию российской стороны была организована попытка захвата общественной приемной Генеральной прокуратуры Украины.

    По его словам, для акции были наняты 34 человека — молодые люди в камуфлированной одежде и безработные, которые должны были играть роль представителей добровольческих батальонов.

    "Вместе с полицией мы их задержали. В ходе опроса участники сообщили, что были наняты для проведения заказной акции за денежное вознаграждение в 400 гривен. Задержанных доставили в Печерское райуправление полиции, где они все дали разоблачительные показания относительно организаторов акции", — сказал он.

    По словам Грицака, следующую провокацию планировалось провести в общественной приемной Администрации президента Украины.

    "Могу показать скриншот переписки, где изложен план провокаций, оставленный из Москвы", — сказал он.

    Грицак также заявил, что только в течение недели с 28 июня по 4 июля СБУ разоблачили 6 попыток спецслужб РФ организовать акции протеста под посольством Республики Польша в Украине. По словам Грицака, Службой безопасности задокументировано проведение инструктажа участников и их передвижения к месту происшествия. В тот же день СБУ совместно с полицией задержали 29 провокаторов. Среди них был и организатор акции, который уже дал показания о заказчиках.

    "Служба установила организаторов этих антиукраинских акций. Все они находятся на территории РФ. Вам хорошо знакомы их фамилии", — заявил Грицак.

    Он назвал заказчиком акций Администрацию президента России. Одним из кураторов, по словам Грицака, был Сурков. Среди людей, которые занимались организацией и финансовым обеспечением, глава СБУ назвал бывших украинских чиновников Николая Азарова, Виталия Захарченко, Андрея Клюева.

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    Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил ранее, что на сегодня в плену у ополченцев находится 134 украинца.

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