СБУ заявила о задержании в Донбассе психолога ДНР

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины заявила, что правоохранители задержали в Донбассе психолога самопровозглашенной ДНР.

"Союзницу боевиков — психолога артиллерийского бандформирования "Кольчуга" террористической организации "ДНР" — задержали сотрудники Службы безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции при попытке попасть на контролируемую украинскими властями территорию", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, уроженка Донецкой области с 2014 года работала во время отбора желающих вступить в ряды ополченцев. "Следователями СБУ документально подтверждено ее активное содействие деятельности террористов и близкие контакты с главарями артиллерийского бандформирования", — добавили в ведомстве.

Отмечается, что СБУ завела дело по статье 258-3 "создание террористической группы или террористической организации" уголовного кодекса Украины. Задержанную уведомили о подозрении, ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.