наверх
16.07.201706:18
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    СБУ заявила о задержании в Донбассе психолога ДНР

    Тема:

    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (763)

    29
    Согласно заявлению СБУ, следователями документально подтверждено ее "активное содействие деятельности террористов и близкие контакты с главарями артиллерийского бандформирования".
    СБУ. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины заявила, что правоохранители задержали в Донбассе психолога самопровозглашенной ДНР.

    Разрушения в Донбассе. Архивное фото
    AP Photo/Evgeniy Maloletka
    Процессы Украины по реинтеграции Донбасса не согласованы с Донбассом

    "Союзницу боевиков — психолога артиллерийского бандформирования "Кольчуга" террористической организации "ДНР" — задержали сотрудники Службы безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции при попытке попасть на контролируемую украинскими властями территорию", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, уроженка Донецкой области с 2014 года работала во время отбора желающих вступить в ряды ополченцев. "Следователями СБУ документально подтверждено ее активное содействие деятельности террористов и близкие контакты с главарями артиллерийского бандформирования", — добавили в ведомстве.

    Отмечается, что СБУ завела дело по статье 258-3 "создание террористической группы или террористической организации" уголовного кодекса Украины. Задержанную уведомили о подозрении, ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Реинтеграция Донбасса. Об элементарных правах человека все забыли — Тарута

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия нападения на отель в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Эксперт общественной организации "Слово и дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк.
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности
    Медреформа или медицинский геноцид?