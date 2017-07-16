СБУ выложила в сети кадры задержания агента российских спецслужб в Киеве

Уроженец и житель Донецка, время от времени находясь в Киеве, по заданию российских спецслужб намеревался получить информацию о личном составе, обеспечении, дислокации, вооружении и перемещении вдоль линии разграничения военных частей и соединений ВСУ и Нацгвардии. Также его интересовали поставки в Украину военного вооружения и техники странами-членами НАТО, проведение украинского-американских учений "Си Бриз 2017", данные офицеров-инструкторов ВС США, которые осуществляют подготовку украинских военнослужащих", — говорится в сообщении.

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По информации СБУ, шпион установил конфиденциальные отношения с бывшим офицером ВСУ. Через него он хотел за вознаграждение получить секретные материалы.

Задержанному сообщено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и направлены материалы в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.