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    СБУ выложила в сети кадры задержания агента российских спецслужб в Киеве

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    Агента спецслужб Российской Федерации, который пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя Министерства обороны, задержала в Киеве Служба безопасности Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
    Канал СБУ на Youtube

    Уроженец и житель Донецка, время от времени находясь в Киеве, по заданию российских спецслужб намеревался получить информацию о личном составе, обеспечении, дислокации, вооружении и перемещении вдоль линии разграничения военных частей и соединений ВСУ и Нацгвардии. Также его интересовали поставки в Украину военного вооружения и техники странами-членами НАТО, проведение украинского-американских учений "Си Бриз 2017", данные офицеров-инструкторов ВС США, которые осуществляют подготовку украинских военнослужащих", — говорится в сообщении.

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    По информации СБУ, шпион установил конфиденциальные отношения с бывшим офицером ВСУ. Через него он хотел за вознаграждение получить секретные материалы.

    Задержанному сообщено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и направлены материалы в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

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