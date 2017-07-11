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    Политика

    Порошенко назначил нового замглавы СБУ

    (обновлено: )99
    В указе главы государства отмечается, что новым замглавой СБУ стал начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко.
    Президент Украины Петр Порошенко подписывает указ
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко освободил от должности заместителя главы Службы безопасности Украины Михаила Глуговского и назначил на эту должность начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Виктора Кононенко, соответствующие указы опубликованы на сайте украинского главы.

    "Уволить Глуговского Михаила Васильевича с должности заместителя главы Службы безопасности Украины" — говорится в указе об увольнении.

    Также Порошенко подписал два указа: об увольнении Кононенко с должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ и о назначении его заместителем главы СБУ.

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    Ранее Порошенко заявил, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений.

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