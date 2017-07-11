Порошенко назначил нового замглавы СБУ

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко освободил от должности заместителя главы Службы безопасности Украины Михаила Глуговского и назначил на эту должность начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Виктора Кононенко, соответствующие указы опубликованы на сайте украинского главы.

"Уволить Глуговского Михаила Васильевича с должности заместителя главы Службы безопасности Украины" — говорится в указе об увольнении.

Также Порошенко подписал два указа: об увольнении Кононенко с должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ и о назначении его заместителем главы СБУ.

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Ранее Порошенко заявил, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений.