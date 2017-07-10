Украина введет биометрический контроль для иностранцев - Порошенко

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений, сообщил президент Петр Порошенко на заседании СНБО в понедельник.

"Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины – мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу", — приводит слова президента его пресс-служба.

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По данным пресс-службы, Совет национальной безопасности и обороны под председательством Порошенко рассматривает вопрос усиления контроля за пересечением госграницы Украины. "Президент проводит СНБО. Повестка дня: введение биометрического контроля за въездом иностранцев, дофинансирование обороны, кибербезопасность", — написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем аккаунте в Twitter.

Святослав Цеголко/Twitter, 10 июля 2017

"Мы должны снять биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию. Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом", — сказал Порошенко, выразив уверенность, что подготовленные проекты решений найдут понимание и поддержку в обществе.

Глава государства отметил, что его поручения по подготовке соответствующих проектов документов выполнены. Он добавил, что на заседании СНБО в понедельник МИД и государственная пограничная служба предоставят информацию по этому вопросу. "Мы отведем необходимое количество времени для того, чтобы страна подготовилась качественно, чтобы добропорядочные граждане не чувствовали каких-либо неудобств", — подчеркнул Порошенко.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.