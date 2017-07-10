Окружение Порошенко готовит перенос президентских выборов - нардеп

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Лидер "Радикальной партии", народный депутат Олег Ляшко заявил, что соратники главы государства Петра Порошенко намерены перенести президентские выборы на год — с 2019 на 2020 год.

"Они (большинство в Раде — Ред.) почему хотят продлить сессию? У президента нет голосов под Конституционный суд, изменения в кодексы, где они хотят узурпировать власть… Закон о Конституционном суде даст возможность Порошенко назначить трех судей КС для того, чтобы принять решение о… переносе даты президентских выборов на 2020 год и провести их после парламентских выборов", — заявил Ляшко на брифинге.

По его словам, по плану весной 2019 года должны пройти президентские выборы осенью того же года — парламентские.

РИА Новости Украина пока не располагает официальной позицией Порошенко о возможности переноса сроков выборов президента.

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Верховная Рада этого созыва был избран на внеочередных выборах 26 октября 2014 года, срок его полномочий истекает в 2019 году. Очередные выборы президента также должны пройти в 2019 году. Порошенко ранее неоднократно заявлял, что выступает против досрочных парламентских и президентских выборов, поскольку, по его мнению, они минимум на год остановят реформы в стране.