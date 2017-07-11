Перформанс под Радой: "головы" нардепов закатали в банки

У здания Верховной Рады проходит акция с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов Добкина, Лозового, Дейдея, Полякова, Довгого, Розенблата и внести соответствующие изменения в Конституцию для снятия неприкосновенности со всех парламентариев.
Участники акции разметили на импровизированной сцене пять 3-литровых банок с фото нардепов внутри, относительно которых есть представление.
Ранее сообщалось, что Регламентный комитет Верховной Рады признал законными и обоснованными представления Генеральной прокуратуры Украины о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Украины от Блока Петра Порошенко Борислава Розенблата.
По конституции, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент должен принять решение о лишении его депутатской неприкосновенности. Перед обсуждением этого вопроса Радой его рассматривает регламентный комитет, при этом его выводы является только рекомендацией для депутатов.
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