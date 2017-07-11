наверх
11.07.201711:26
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Перформанс под Радой: "головы" нардепов закатали в банки

    Тема:

    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора (71)

    (обновлено: )130
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Рекомендуем

    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под НиколаевомУчения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом05:57 11.07.2017
    Медовый месяц Месси и Ракуццо на КарибахМедовый месяц Месси и Ракуццо на Карибах23:59 10.07.2017
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в КиевеФотоитоги 10 июля: генсек НАТО в Киеве, "жертвы медпопулизма" у Рады18:11 10.07.2017
    В Одессе стартовали украинско-американские военно-морские учения Си Бриз-2017В Одессе стартовали международные учения Sea Breeze-201717:42 10.07.2017
    Че Кива'ра. Лучшие фотожабы на Киву-социалиста15:17 10.07.2017
    Крупнейший гей-прайд в истории ЛондонаЛюбовь по правилам и без. В Лондоне прошел крупнейший гей-прайд14:34 10.07.2017
    Парад невест в УжгородеВ Ужгороде прошел парад невест: от ретро и до модерна13:44 10.07.2017
    Нападение на трансгендеров в столичном кафе во время проведения Sex Education WeekВ Киеве произошел жесткий разгон трансгендеров в кафе13:21 10.07.2017
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в КиевеВстреча Порошенко и генсека НАТО в Киеве: посещение выставки и переговоры12:43 10.07.2017
    Все фотоленты
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов

    У здания Верховной Рады проходит акция с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов Добкина, Лозового, Дейдея, Полякова, Довгого, Розенблата и внести соответствующие изменения в Конституцию для снятия неприкосновенности со всех парламентариев.

    Игорь Луценко. Архивное фото
    УНИАН
    Луценко против системы неприкосновенности. Причем здесь Безруков?

    Участники акции разметили на импровизированной сцене пять 3-литровых банок с фото нардепов внутри, относительно которых есть представление.

    Ранее сообщалось, что Регламентный комитет Верховной Рады признал законными и обоснованными представления Генеральной прокуратуры Украины о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Украины от Блока Петра Порошенко Борислава Розенблата.

    По конституции, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент должен принять решение о лишении его депутатской неприкосновенности. Перед обсуждением этого вопроса Радой его рассматривает регламентный комитет, при этом его выводы является только рекомендацией для депутатов.

    Читайте также: Луценко против Довгого: "месть за яйца" не удалась

    Ссылки по теме:
    Теги: