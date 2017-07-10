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    Порошенко обещает выделить на оружие для военных 1,6 млрд грн

    (обновлено: )4210
    Согласно данным, значительная часть средств от перевыполнения бюджета будет направлена на усиление сектора обороны и безопасности, в частности, на закупку вооружения и техники.
    Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что страна дополнительно направит 1,6 млрд грн на закупку вооружения и техники, сообщила в понедельник пресс-служба президента по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

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    По словам президента, значительная часть средств от перевыполнения бюджета будет направлена на усиление сектора обороны и безопасности, в частности, на закупку вооружения и техники.

    "Среди прочего 1 миллиард 600 миллионов гривен (около 61,5 миллиона долларов — Ред.) будут направлены на закупку новейшего вооружения и военной техники", — информирует пресс-служба о заявлении президента на заседании СНБО.

    Как отметил Порошенко, в том числе будет налажено производство новейшей бронетехники, включая танки "Оплот", производство новейших ракет и других позиций, "которые позволят нам значительно улучшить и усилить возможности нашей обороны".

    Согласно сообщению, президент поставил задачу усилить системы радиоэлектронной борьбы, а также системы новейших модернизированных беспилотных летательных аппаратов.

    Лидер "Радикальной партии", народный депутат Олег Ляшко заявил, что соратники главы государства Петра Порошенко намерены перенести президентские выборы на год — с 2019 на 2020 год.

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