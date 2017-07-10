Порошенко обещает выделить на оружие для военных 1,6 млрд грн

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что страна дополнительно направит 1,6 млрд грн на закупку вооружения и техники, сообщила в понедельник пресс-служба президента по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

По словам президента, значительная часть средств от перевыполнения бюджета будет направлена на усиление сектора обороны и безопасности, в частности, на закупку вооружения и техники.

"Среди прочего 1 миллиард 600 миллионов гривен (около 61,5 миллиона долларов — Ред.) будут направлены на закупку новейшего вооружения и военной техники", — информирует пресс-служба о заявлении президента на заседании СНБО.

Как отметил Порошенко, в том числе будет налажено производство новейшей бронетехники, включая танки "Оплот", производство новейших ракет и других позиций, "которые позволят нам значительно улучшить и усилить возможности нашей обороны".

Согласно сообщению, президент поставил задачу усилить системы радиоэлектронной борьбы, а также системы новейших модернизированных беспилотных летательных аппаратов.

Лидер "Радикальной партии", народный депутат Олег Ляшко заявил, что соратники главы государства Петра Порошенко намерены перенести президентские выборы на год — с 2019 на 2020 год.